ВМЗ - Сопот - ключови за България и ЕС

Сашка Васева: Туморът не расте, ще живея

Сашка Васева КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

На скенерът никакъв растеж на тумора тоест е овладяно положението на 100 %! Ще бъда жива, жива съм, здрава съм! Така музикалната легенда Сашка Васева коментира здравословното си състояние пред bTV.

"Чувствам се щастлива, че съм жива и здрава! Всичко е много добре! Развиват се добре нещата!", сподели тя. 

Васева разказа и за последиците от тумора, а именно загубата на зрението й:

"Това вече бяха последиците от това, което ми се случи... продължавам да се боря, но смятам, че ще се справя. Вярвам, че Бог ще ми даде отново щастието да виждам подробностите, да виждам красивите очи на дъщеря си! В момента зрението ми се подобрява, но все още виждам в мъгла и като на Фотошоп виждам. Не мога да отразя как се е отразило времето на някого, не мога да го видя. Виждам ги хората красиви, каквито ги помня преди 10 години", обясни тя.

Васева се лекува в Германия от близо 6 години.

Сашка Васева КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

