След 14 г. Чарли Шийн иска прошка от Джон Крайър, с когото играха в "Двама мъже и половина"

Чарли Шийн поиска поиска прошка от Джон Крайър, с когото играха в култовия сериал "Двама мъже и половина". Преди повече от деситилетие Шийн се изпокара с екипа на сериала заради серия, след като редовно се явяваше пиян и надрусан на снимки и сътвори серия от скандали. Крайър, който бе в ролята на Алън в сериала, обвиняваше звездата за края на шоуто.

Двамата влязоха в остър конфликт през 2011 г., когато Шийн бе уволнен от популярния сериал и отправяше тежки обиди както към колегата си, така и към Аштън Къчър, който зае мястото му в шоуто.

Днес Шийн, който наскоро навърши 60 години, съжалява за поведението си и е трогнат от жеста на Джон Крайър, който се е съгласил да участва в документалния му филм aka Charlie Sheen. Той ще бъде излъчен по Нетфликс.

"Единственият човек, на когото не се обадих лично, за да го поканя да даде интервю, беше Джон. И единствената причина да не му звънна беше, че нямах верния му номер. Затова режисьорът се свърза с него", разказва Шийн пред списание People.

Актьорът твърди, че искрено се е изненадал от интервюто, което Крайър е дал за документалния му филм. Не е очаквал колегата му да покаже състрадание след всичко, на което го подложи, след като напусна "Двама мъже и половина".

"Написах му: "Хей, благодаря ти за участието и съжалявам, че не се чухме лично. Надявам се да се видим някой ден". Но той не ми отговори. Мисля, че съм писал на грешния номер. Не е в стила на Джон да не отговори. Така че, ако четеш това, Джон, моля те, изпрати ми новия си номер на лично съобщение", казва Шийн.

Чичо Чарли иска лично да помоли Крайър за прошка, но засега не се е свързал с него.

"Той беше в окопите на цялата тази глупост. Всичко, което правех, се отразяваше на кариерата му, на семейството му, на самия него. Няма да възразя срещу нищо, което казва за мен", твърди екранният чичо Чарли.

Актьорът споделя и че във филма Крайър много точно е описал обстоятелствата, довели до зависимостите му и бурното му поведение както на снимачната площадка, така и извън нея.

"Той уцели право в целта и се радвам, че повдигна темата, защото ме накара да се замисля. Той каза, че съм човек, който не вярва, че заслужава това, което има, защото не е положил усилия за него. И аз си казах: "Уау, Джон е напълно прав", казва Шийн.

Звездата признава, че липсата му на гимназиално образование или каквото и да е формално обучение го е навела на мисълта, че успехът му е резултат на късмет, който много скоро ще свърши.

"Затова се наслаждавах на всичко, докато още мога", споделя Шийн.

От интервюто на Крайър има само едно изказване, което притеснява Чарли, който има пет деца и е ХИВ позитивен.

Партньорът му от "Двама мъже и половина" казва, че се притеснява да се срещнат лично, защото може да се окаже, че старият Чарли все още е там и всъщност не се е променил.

"Разбирам, че съм го наранил в миналото. Но това просто не е вярно и ще прекарам всеки един ден от живота си, за да му докажа, че греши", категоричен е чичо Чарли.