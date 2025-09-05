Снежнобяло бебе алпака се роди в бургаския зоопарк (Снимки, видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бебе алпака се роди в бургаския зоопарк, похвалиха се оттам. "Снежнобялото мъниче е толкова нежно и пухкаво, че пленява сърцата на всички. Елате да се запознаете с малката рожба – гарантираме, че ще се влюбите от пръв поглед", казват оттам. Новороденото с майка си. Снимка Бургаски зоопарк

Алпаката е домашно чифтокопитно животно, произлязло от викунята. Отглежда се във високите части на Андите на 3500 – 5000 м надморска височина, на териториите на Еквадор, Перу, Чили, Аржентина и Боливия.