Над 1000 творби от 300 автори участваха в литературния конкурс "Янаки Петров"

Конкуренцията бе сериозна. Снимка 24 часа

Книгоиздателска къща "Труд" отново част от журито и със специални награди

Близо 300 автори трябваше да оценява журито в Националния конкурс на името на Янаки Петров. Това са рекорден брой участници в третото му издание. Поетът е родом от средецкото село Голямо Буково, затова и в читалище „Пробуда" в Средец се проведе официалната церемония по награждаване на най-добрите произведения.

Победител в категория "Поезия" е Диана Фъртунова, отличени са още Валентина Йотова и Денка Йорданова, а специалната награда на издателство "Труд" получи Анджела Георгиева.

Фани Цуракова е носителят на първата награда в категория "Проза". Емануела Василева и Николай Новкиришки допълват почетната тройка. Мария Раднева получава наградата на "Труд".

За втора година бе връчена и специалната награда на Общинския съвет в Средец, която е за 11-годишната Рая Янкова, чието произведение се оказа нейно дебютно.

Отличието на кмета връчи зам.-кметът Йона Чобанова. Данила Райчева получи наградата в категория „Поезия", а Ганка Филиповска в „Проза".

Специален гост на събитието бе бургаският поет и драматург Недялко Йорданов. Янаки Петров е негов ученик и приятел. Йорданов разказа: „Янаки беше един великолепен поет, много скромен, много чист. Освен това той е роден в село Голямо Буково – селото, от което е и моята майка. Отдавна не бях идвал в този край, защото не съм ходил и в моята къща в село Кирово. Сега ми е особено приятно да се върна...след толкова време!"

Очаквайте до края на годината и Алманах с призовите произведения.

Недялко Йорданов бе специален гост. Снимка 24 часа
В конкурса участваха рекорден брой творци. Снимка 24 часа
В конкурса участваха рекорден брой творци. Снимка 24 часа
В конкурса участваха рекорден брой творци. Снимка 24 часа

