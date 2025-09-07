С перука и заучени хватки от джудото Джъд Лоу се превърна в Путин

52-годишният британец не иска красивата външност да определя ролите му, затова се хвърля в дръзки проекти

Искам режисьорите да гледат на мен като на разностранен актьор, а не като на участник в конкурс за красота. Това казва преди време един от най-талантливите кинотворци на своето поколение - британецът Джъд Лоу. Недоволен, че заради привлекателната му външност често му предлагат да играе леконравни съблазнители.

Вероятно това е причината в последните години 52-годишният актьор, който стана световноизвестен с филма “Талантливият мистър Рипли” (1999), да се хвърля към все по-необичайни и предизвикателни роли. Последният пример дойде преди няколко дни от Венеция, където британецът получи над 10-минутни овации заради ролята си на Владимир Путин в премиерното излъчване на “Магьосникът от Кремъл” - новия филм на френския режисьор Оливие Асаяс.

Джъд Лоу казва, че не е изпитвал страх да приеме риска да се превъплъти в един от най-могъщите и със сигурност един от най-мразените световни лидери, и то точно в момента на водената от него война срещу Украйна. Но когато в началото на годината стана ясно, че е избран да влезе в образа, актьорът призна, че гледа на подготовката си като на изкачване на Еверест.

Сподели пред журналисти, че не е познавал добре живота и личността на руския лидер. Затова се е затварял в “заешка дупка”, за да изгледа огромно количество видеоматериали с него - архивни и съвременни. Истински се вманиачил да търси кадри от наши дни. “Невероятно е какво може да се направи с една добра перука”, отговори звездата на въпрос за физическата си трансформация. А положителното, което извлякъл за себе си от работата по филма, били овладените хватки от джудото.

Лоу казва още, че се е доверил на режисьора, както и на сценария, написан интелигентно и с нюанси. Филмът е базиран на бестселъра на италианеца Джулиано да Емполи. Разказва за механизмите на властта в Русия и на усилията на един неизвестен в края на 90-те и началото на новия век агент на КГБ да я подчини на себе си и приближения си кръг.

Всъщност главният герой в “Магьосникът от Кремъл” не е Путин, а измисленият персонаж Вадим Баранов, за чийто прототип е използван някогашният сив кардинал Владислав Суриков - създател на авторитарната политическа система в Русия, основана на страх и тотален контрол и една от най-загадъчните фигури на последните десетилетия.

Според Лоу публичният образ на Путин показва много малко от неговата същност,

през цялото време сякаш носи маска. “Често бях в конфликт като актьор, когато Оливие (Асаяс) искаше от мен да изобразя това или онова с емоция, която да мотивира сцената - обяснява Лоу с какво се е сблъскал на снимачната площадка. - Чувствах този конфликт да се опитвам да покажа много малко, но да чувствам ужасно много отвътре – и това беше ключът, честно казано.”

Филмът тръгва скоро по екраните и засега е приет твърде противоречиво от критиката, като някои го смятат за схематичен и претрупан от събития, други го наричат прекалено политически коректен. Повечето обаче са единодушни, че Джъд Лоу се е справил достойно.

След като изигра младия папа Пий XIII - първия американски ръководител на католическия свят в историята (в сериала от 10 епизода на Паоло Сорентино), публиката и специалистите свикнаха да гледат на Лоу като на творец, който може да се справи с всичко и рядко има провали. Доказа го наскоро и с ролята си на тираничния крал Хенри VIII в “Подстрекателката”, където също е почти физически неразпознаваем - състарен, подпухнал, с торбички под очите и с дълга брада. Филмът разказва за последните години на владетеля и за съдбата на последната от 6-те му жени - Катрин Пар, изиграна от Алиша Викандер.

Кариерата на родения на 29 декември 1972 г. Дейвид Джъд Хейуърт Лоу започва с клише -

на 17 г. той напуска училище, за да играе в сапунена опера

Когато е включен в Националния младежки музикален театър, грешка в документите го изпраща в общежитието за момичета и той си живее блажено там известно време, преди да бъде разкрит и изгонен.

Първата му голяма роля в киното е в родната му Великобритания в криминалната драма “Шопинг”, в която се среща и с първата си жена Сeйди Фрост, за която се жени на 23 г. Трите най-големи от седемте му деца са от нея. Дори си татуира на ръката стихове от песента на “Бийтълс” “Секси Сeйди”, но през 2003 г. бракът завършва с раздяла.

Наградите започват да валят с ролята на Оскар Уайлд в биографичния филм “Уайлд” през 1997 г. През същата година Клинт Истууд го кани за образа на мъжка проститутка в “Полунощ в градината на доброто и злото”. Но големият пробив идва от срещата на изгряващия талант с режисьора Антъни Мингела. Благодарение на него през 1999 г. Лоу попада в компанията на Мат Деймън, Гуинет Полтроу, Кейт Бланшет и Филип Сеймур Хофман в психологическия трилър “Талантливият мистър Рипли”. За да стане чаровния и отдаден на бохемски живот богаташки син Дики, актьорът се научава да свири на саксофон. Ролята му носи награда БАФТА, номинация за “Златен глобус” и за “Оскар” за поддържащ персонаж, а критиката определя превъплъщението му като виртуозно. През 2003 г. “Студената планина” на Мингела му носи втора номинация за “Оскар”, този път за водещо изпълнение.

В промеждутъка Лоу се снима и в други хитова като “AI изкуствен интелект” на Стивън Спилбърг, за който влиза да тренира в балетно студио, овладява стрелбата за образите на снайпериста Василий Зайцев във “Враг пред вратата” и на наемен убиец в “Път към отмъщение”. Българските телевизионни зрители пък напоследък го гледат често в повтаряната на малкия екран романтична комедия “Ваканцията”, където е самотен баща, който се влюбва до уши в американската гостенка на сестра си (двете са разочаровани в любовта и си разменят къщите, за да избягат). В този филм Камерън Диас и Кейт Уинслет правят прекрасна компания на именития си колега. Голяма част от публиката много харесва интерпретацията му на доктор Уотсън - верния партньор на Шерлок Холмс, в доста необичайната адаптация на Гай Ричи по романа на Артър Конан Дойл.

В личния си живот Джъд Лоу изглежда щастлив и укротен до последната си съпруга - психоложката Филипа Кон, от която има две деца (шесто и седмо за него), чиито имена все още не са известни на широката публика, макар по-голямото да е вече на 5 г. Особено шумна през годините бе

връзката му с актрисата Сиена Милър

Двамата бяха сгодени, но се разделиха след скандал, когато стана известно, че той ѝ е изневерявал с бавачката на децата си. Четвъртото му дете пък се твърди, че е родено след една - единствена нощ с американския модел Саманта Бърк.