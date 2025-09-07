Ако кметският син доведе булка от “Ергенът”, в Монтана три дни ще празнуват с духова музика

Бабата на Орлин го навила да се запише за форма̀та, за да набере популярност в музикалните среди

Търси се хубава и интелигентна жена с чувство за хумор за снаха в Монтана. И ако кметският син доведе такава, 3 дни в града ще гърми прочутата му духова музика.

Това е един от симпатичните сюжети около новото издание на “Ергенът”. Иначе този сезон на форма̀та, който е доста по-различен - равен брой мъже и жени се изкушават на екзотичен бряг, втрещи зрителите с вида, бисерите и циничното поведение на много от участничките.

На този фон Орлин засега запазва своя романтизъм и добро възпитание, а вероятно и надеждата все пак да срещне сродна душа. Той е на 29 години, представя се като мултифункционален артист и продуцент - свири на китара, барабани, бас и пиано. И още в тв визитката си не скри, че е син на кмета на Монтана и че идеята да се яви на кастинга за “Ергенът: Любов в рая” е на баба му. Младият мъж се опознава с участничка в предаването. СНИМКА: “ЕРГЕНЪТ: ЛЮБОВ В РАЯ”

“Ако срещна своята половинка, цялото ми семейство ще я носи на ръце”, казва младежът.

“Внукът ми Орлин има много таланти, от малък е любопитен”, разказва самата баба - Ваня Илиева. Тя е майка на кмета Златко Живков. Той пък е вицерекордьор като най-дълго управляващия кмет на областен град у нас със седмия си пореден мандат.

Ваня също признава, че идеята Орлин да отиде на кастинга е найна. “Учил е продуцентство и музика, композира песни, но не и режисура. Трябва малко да се обучи - как се снима, как се редуват кадрите”, продължава със съветите тя.

“Пожелавам му успех, да спечели, да го види публиката, да го опознаят от музикалните среди. Това е полезно за него, затова му предложих да влезе в шоуто. Хем ще се забавлява. Питате ме няма ли си приятелка, ами за момента няма. Може пък да има шанс”, разказва бабата. А самият Орлин допълва: “Това е то да имаш много креативна баба - даде ми добър съвет.”

В един от първите излъчени епизоди младият мъж сподели с участничка, че на 29 години

още не е имал трайна връзка

С девойка се е задържал най-много 2-3 месеца - дали заради многото му пътувания, дали защото не е открил точния човек. Но е убеден, че всяка крачка, която прави, е съдбоносна, всичко е предопределено и правилният човек сам идва. Важното е да уловиш момента. А фамилията му го подкрепя.

“Ако си намеря хубава жена, в Монтана ще има 3 дни веселба с духова музикa”, смее се той. Лично баща му го обещал.

Mайка му Албена е фармацевт по професия и запалена планинарка, тя също тръпне в очакване дали скоро ще има снаха. Г-жа Живкова е преминала най-дългия маркиран пешеходен туристически маршрут в България - от Ком до Емине. Обича да помага на хората, на деца със специални потребности. А Орлин разказа в тв ефира, че са много задружно семейство и избрал да се върне в Монтана, за да помага в бизнеса на майка си, която има аптека.

Семейството има и дъщеря - Антина. Сестрата на Орлин е омъжена в Австрия, синът ѝ Тео е 4-годишен.

“Не аз съм го изпратил в шоуто. Разбрах, след като е бил одобрен на кастинг. Мен

просто ме уведомиха и

никакви пари не сме давали. Нямам заслуга за това участие на сина ми, но все пак очаквам хубаво момиче

за снаха, сега или изобщо”, коментира и кметът Живков.

“Знаете как е при нас, българите, нашето гардже е най-хубаво. Не трябва да натоварваме децата с разни болни амбиции. Не съжалявам, че не е записал да следва право или да поеме друга професия. Той е музикален от малък. В нашето семейство обичаме българските песни. Правил е някои неосъществими проекти като непълнолетен, но аз на това гледам шеговито”, разказва той.

29-годишният ерген мечтае да покори света с музика. В очите на приятелите си е толерантен, с чувство за хумор. Казват, че вече е познат като изпълнител в пoп и paп жaнpa, имa нaд 50 пecни. Последните му записи са със Симона Загорова - дъщерята на Глория.

За по-широката публика кметският син стана известен по музикална линия през 2023-а, когато

при избирането на баща му за 7-и мандат направи “Кючекът на кмета”

“Пуснах този хит, защото ми направиха впечатление страстите по време на изборите и с ясното съзнание, че хората се интересуват от политика, футбол и чалга”, каза тогава Орлин. Във видеоклипа подканя баща си да поразпусне малко след поредната победа:

Браво, кмете, мандатите са твои,

никой няма да ги вземе.

Толкова напрай, че градът

стана като цвете,

браво, кмете, ти си човека

Орлин е възпитаник на вокално студио “Детски смях” при Обединения детски комплекс “Ние, врабчетата” в Монтана. “Умно, интелигентно и много добре възпитано момче. Да, той е синът на кмета, но никога не е парадирал с това”, казва директорката на комплекса Миглена Георгиева. “Дори смятам, че понякога страдаше от това, защото някак беше по-трудно да го приемат връстниците му просто като приятел. Говорили сме си на различни теми, докато беше при нас. Доста сме си писали и по нощите, споделяше ми лични неща, търсеше съвети. Но това беше така с почти всички момичета и момчета в моята вокална група. Още тогава се опитваше да композира, записваше си демо на авторски песни, слушахме ги заедно в репетиционната”, спомня си педагожката. Тогава впечатлението ѝ било, че баща му имал други идеи в каква посока да продължи образованието си Орлин Живков.

Но в крайна сметка той завършил “Музикална продукция” в Орландо, Флорида. В повечето случаи сам си пише текстовете, музиката и аранжиментите.

Докато живее в Лос Анджелис, ходил и на кастинг за модел

в голяма агенция - там обявили ден, в който на желаещите може да се направи пробна снимка, разказва още Миглена Георгиева. “От всички само него поканили след снимките, предложили му да го наемат за модел. Тогава обаче работната му виза изтичаше и нямаше как да бъде подновена, защото моделството не е свързано с неговата специалност. А и Орлин държеше да се занимава с музика и предпочете да се върне в България”, сигурна е тя. Гледа на “кметския кючек” като на закачка, защото в нейната школа чалгата не била добре приета.

Младежът има много идеи и е отворен за различните стилове музика. Във Флорида се е срещал с Фарел Уилямс, Дейвид Фостер и Джъстин Тимбърлейк. А през последните години работи и над

сценарий за романтична комедия

“Бих искал да участвам, направил съм и саундтрак към филма. Даже измислих и актьорски състав, който отговаря на моето виждане за филма и музиката. Мисля, че има потенциала да бъде една от най-добрите романтични комедии през последните години. Просто имам нужда от подкрепа, за да го докарам до финалната линия. Готов съм да вложа от собствените си пари и да намеря допълнително спонсори, за да излезе независимо”, пали се ергенът Орлин.