Бестселъри за всеки вкус от издателство "Труд"- вземете с 20% отстъпка от 8 септември на Алея на книгата

В шатра №10 са и най-важните сборници и помагала за новата учебна година

Истинска наслада за книгоманите ще е тазгодишната шатра №10 на издателство “Труд” на есенната Алея на книгата - много нови заглавия, бестселъри, актуални книги и всички те с 20% отстъпка от коричната цена. И това не е всичко, издателството е подготвило специални подаръци и срещи с авторите.

Панаирът на книгата е от 8 до 14 септември пред НДК, а шатрата на “Труд” е на бул. “Витоша” в близост до ъгъла с “Неофит Рилски”. Алеята е отворена от понеделник до събота от 10 до 20 ч, а в неделя - до 19 ч.

Ето някои от най-примамливите предложения на издателство “Труд”.

“Култура” от Мартин Пъчнър

От изгубения град на Нефертити до пиесите на Уоле Шоинка, от древногръцките театри до китайските пътеписи, арабските и ацтекските библиотеки, от южноазиатска статуетка, открита в Помпей, до капсула със съобщения, оставена на Луната – тези най-забележителни човешки постижения описва Мартин Пъчнър в книгата си “Култура. Историята на човечеството: От пещерните рисунки до кей-поп”. Авторът - професор и обществен интелектуалец, разказва за тях чрез загуби и преоткривания, игри на властни хора и героични пътувания, иновации, подражания и културни събития. Така през ключови моменти от световната история той представя глобален и достъпен курс в хуманитарните науки – при това в еднотомна книга.

Мартин Пъчнър е професор по английска и сравнителна литература в Харвардския университет. Неговите книги, почти всички награждавани с различни награди, обхващат области от философията до изкуствата.

Свещеният Коран в превода на проф. Цветан Теофанов

Коранът – свещената книга на исляма, преведена от проф. Цветан Теофанов, излиза в нов тираж и с нова корица дни преди Алея на книгата. За първи път Коранът се появява в писмен вид около 650 г. по време на халифа Осман. В превод от арабски “коран” означава “четиво, лекция”. Състои се от 114 сури (глави), подредени от дълги към кратки. Сурите са разделени на аяти. Някои сури съдържат аяти със скрит смисъл, наречени Хуруфу Мукатта. Аятите обикновено се намират в началото на сурите. Коранът е превеждан на много езици. На български език най-популярен и реномиран е преводът на професор Теофанов.

“Режисьорските тетрадки на един трийсет и пет годишен старец” от Бойко Илиев

Книгата съдържа всичко, което режисьорът Бойко Илиев е направил и иска да каже за театъра. “Театърът, както знаем, се случва тази вечер, тук и сега, както обичат да пишат театроведите, и никога няма да се повтори. Всеки миг от театралното представление е уникален. Може би зрителите също го разбират, защото продължават да идват в нашите прашни, неуютни зали, много често студени... Идват... (вероятно търсят мига красота, който да уловят и да пренесат, поне за кратко, вкъщи или на улицата). Този миг – човечност, топлота, вълнение, любов; така нужен на всички ни и макар прекрасно да знаем, че всичко се ражда и умира на сцената и само там, пак се връщаме, за да попаднем отново в онази приказка от детството, към която цял живот се стремим”, пише той в книгата си.

През 1989 г. Бойко Илиев създава първия частен театър у нас – “Диалог”, на който е директор и режисьор, а по-късно и продуцентска къща “Евро Диалог”. Специализира театрална режисура при проф. Гриша Островски във ВИТИЗ “Кр. Сарафов”, а след години завършва “Кино и телевизионна режисура” в Нов български университет. Поставял е спектакли в почти всички български театри. През 2014 г. създава “Нов театър - НДК”, който ръководи до 2024 г. Негови постановки са гостували в много страни в Европа и Америка. Сценарист и продуцент е на десетки документални и игрални филми.

50 билки за всякакви болки

Съкровищницата на народния опит в областта на здравеопазването е предмет на обстойно изучаване, при което всичко ценно от нея се възприема и внедрява в нашата фармацевтична промишленост. Немалко лекарства, като нивалин, леонурин, винкапан, антралакс, розалин и други, приготвени от билки, разнасят славата на България по света.

В книгата са събрани 50-те най-лековити и разпространени растения у нас. Подредбата е по азбучен ред, като към всяко растение ще откриете и рисунка, за да можете лесно да го разпознаете. Движението също е здраве. Така че, докато берете от лечебните растения по нашите планини и поляни, освен на физическото здраве ще повлияете добре и на психическото.

Детски книжки и изненади

Нови издания от света на Зайчето Питър

“Горски обяд” със Зайчето Питър е поредната книга, задължителна за почитателите на сладкото зайче със синьо палтенце – Питър. Книжката е предназначена за най-малките изследователи, които ще получат своето първо сетивно въведение в света на Зайчето Питър с всяка страница. Гората е пълна с вкусни лакомства за Зайчето Питър и неговите приятели, които обичат да дъвчат, хрускат и похапват. А с тази красива детска книжка най-малките читатели ще могат да докоснат и усетят с ръчичките си гладки, лъскави репички, твърди жълъди, хрупкав лист от маруля, кръгли къпини!

Нов тираж на най-забавната книга с магнити също излезе за Алея на книгата - “На парти с Питър”. Присъединете се към Зайчето Питър и неговите приятели, докато се подготвят за парти. Кой бере горски ягоди в гората? Какво се продава в магазина на Джинджър и Пикълс? Децата могат да избират и сами, като решат кои магнити да добавят към всяка сцена.

Биатрикс Потър пише “Приключенията на Зайчето Питър” като писмо с картинки, което изпраща на малко момченце, за да оздравее. Осем години по-късно, около Коледа, тя издава 250 книжки с приказката. И така още от 1902 г. едно зайче със синьо палтенце скача в градината на лов за репички. И по време на този съдбовен лов той скача и в сърцата на читателите, откъдето никога не си тръгва.

“По-далече от нослето" на Венета Гергова

Тази забавна образователна книжка започва като рубрика с детски тестове във вестник “24 часа”, която Венета Гергова създава. С годините тя обобщава насъбрания материал в чудесно оформена цветна книга с авторски илюстраци и задачи за деца в две възрастови категории: от 4 до 6 години и от 6 до 8 години. Интересното заглавие идва и с определена цел – да покаже на децата, че е добре да разширят кръгозора си от малки, да се стремят да постигнат повече, отколкото им показва нослето, като стимулират любознателността и любопитството си.

За учениците

Нов тираж на “Математическо букварче 2.–3.клас” – помагало по математика, което ученици, учители, родители и всички любители на математиката заслужават да получат. Това не е просто поредното помагало по математика, а книга в помощ на всестранното интелектуално развитие на децата на 7–8 години. Работата с него ще даде възможност за развитие на математическата, езиковата и функционалната грамотност на малките ученици. Занимателните ситуации с приказни герои, чрез които са поднесени математическите задачи, увличат детето да навлезе в царството на математиката.

Преразкази на учебните произведения за отличен 6

В поредица “Класиките, преразказани за ученици” в шест книги са преразказани най-важните произведения от задължителната литература по програмата на Министерството на образованието и науката от 7. до 12. клас, както и са представени задължителните откъси с кратки коментари. Целта на поредицата е да се предаде на учениците съдържанието на изучаваната от тях класическа литература по начин, който да акцентира основните достойнства на произведението. Да се научат да разказват голямо по обем съдържание, като безусловно се придържат към оригинала по творчески начин. Да се подготвят за следващата по-висока степен на лична интерпретация на голям по обем изходен текст – резюме. Да се мотивират учениците да прочетат цялото произведение, като се събуди интересът им към сюжета.

Съветите на Сотир Марчев

Дългоочакваното шесто издание на “Как се разчита електрокардиограма” - учебника на топкардиолога проф. Сотир Марчев, излезе по-рано през годината. В него има новоописани болести и нови електрокардиостимулатори. Поради появата на множество инвазивни кардиологии в България авторът подробно се спира на коронарното кръвообращение и как при миокарден инфаркт по ЕКГ се разпознава виновната коронарна артерия. Той представя също новите норми и термини в електрокардиографията, както и новите имена на стари болести. Изданието за първи път е илюстрирано с реални електрокардиограми и с четирицветен печат, в удобен формат и лесен за възприемане дизайн.

Налични са и останалите книги на проф. Марчев – “Бъдете здрави. Как” и “Любимите ми медицински вицове”.

А само на Алея на книгата всяка покупка на книга на Сотир Марчев ще бъде съпроводена от безплатен книгоразделител.

Книги на бъдещето

“Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация” на Петя Минкова

Новата книга на Петя Минкова – журналист, зам.главен редактор на “168 часа” и сп. “Космос”, е своеобразна пътна карта не само за оцеляване и ориентиране, а и за просперитет в новия цифров свят. “Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация” е за всички, които искат да разберат възможностите на симбиозата “суперкомпютри – цифрови близнаци – AI” и как да ги използват, за да изкачат личния си Еверест. Или да направят състоянието, за което мечтаят. Книгата е изпъстрена и с конкретни примери как хора, започнали от нулата, включително от малка България, могат да постигнат смайващи резултати на световно ниво.

“Хиперсъзнание” от Моника Балаян и Петя Минкова

Защо се храним нездравословно, защо мнозина спекулира т с цигарите, алкохола, с гневните изблици, с мързела, с натрапчивите мисли за провал, болести, страхове? Защо толкова често допускаме този вирусен “софтуер” да обърква живота ни? И как да го заменим с нов, който да ни върне на пистата към успеха не само в личния живот, а и в професията? Отговорите на тези въпроси са част от “Хиперсъзнание” - бестселъра за 2024 година на популярния психолог Моника Балаян и журналиста Петя Минкова.

Среща с автограф - кога и с кого

9 септември, 15 ч - Лияна Панделиева ще раздава автографи на най-новата си книга “Англия, както я обикнах”.

10 септември, 17,30 ч- проф. Сотир Марчев ще дава ценни съвети и автографи на трите си книги.

13 септември, 11 ч- Лилия Илиева ще се срещне с читатели и ще разкаже за двете си стихосбирки.