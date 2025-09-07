Нещо неочаквано става, докато оперират Драго Драганов, за да посрещне 55 г. с 50 кг по-малко

Влиза в болница в Истанбул на рождения си ден, после 1 месец яде само бульони

“Вече съм почти на 55 години. Казвам почти, защото ще ги навърша през януари догодина, а всеки мъж над 50 ще ме разбере - ако не се поддържаш, не се храниш правилно и не следиш навиците си, здравословните проблеми започват да се натрупват.” Така обичаният тв водещ Драгомир Драганов обяснява пълната промяна, която направи със себе си, след като се втали до неузнаваемост и днес кипи от енергия и желание за работа.

Така и ще го видим в новия сезон на предаването “БНТ завинаги”, което се завръща в ефира на 14 септември. Впрочем Драганов вече засне първия епизод, за който още в края на август беше намислил сценария.

Месеци преди това обаче премина през една от най-значимите трансформации в живота си - ръкавната гастректомия (хирургична процедура, при която се премахват от 70 до 80% от стомаха, като се оставя тънка тръбовидна част, наподобяваща ръкав или банан). Тя е последвана от дълъг процес на възстановяване и лишения, които променят не само външния му вид, но и навиците му и начина му на живот.

А навремето болките в краката, особено в прасците стават все по-непоносими за Драго, който прекарва по-голямата част от времето си прав на сцена. Подуването на глезените, схващанията в кръста и сърдечните оплаквания постепенно го лишават от силите да живее пълноценно и енергично. “Имало е моменти, в които единственото, което съм искал, е да легна, защото не издържам повече”, казва той.

Към физическите трудности се добавят и проблеми с хъркането, както и рефлукс, от който се оплакват все повече хора. Известният водещ осъзнава, че вече не може да игнорира тези симптомир и решава да предприеме мерки, за да свали осезаемо килограмите. “Драстично е, страшно звучи на хората. Но подадох документите си в престижна болница с истински професионалисти”.

Как протича всичко

Операцията е извършена в Истанбул, след като Драго е пазил строг едномесечен режим на хранене, бил е само на протеини. “Получих писмо от екипа, че тогавашните мои 130 килограма са вече отежняващи и следователно трябва да се подложа на режим за отслабване. Всъщност не издържах цял месец, тъй като много държах да вляза на операция точно на рождения си ден. А за 55-те си години, които ще навърша догодина, исках да си подаря пълна промяна”, разказва той.

Решава да се подложи на операцията, след като вижда резултатите от нея при негова много близка приятелка. “С очите си бях видял ефекта върху физиката ѝ, тъй като вървях с нея стъпка по стъпка във възстановителния ѝ период. Тя стигна до момент, в който се храни най-спокойно и нормално, но просто в ограничени количества”, разказва Драго. Така от чуждия опит научава, че за пълната промяна трябват 365 дни. През това време килограмите бавно, но сигурно изчезват, има период, в който много бързо падат, в друг леко се покачват, но точно в края на календарната година организмът се стабилизира, започва да работи на нови обороти и свиква да се храни на здравословен режим с нормални количества.

Той постъпва в болницата точно на рождения си ден на 22 януари, но операцията е извършена два дни по-късно. След няколко часа “под ножа” и докато е в пълна упойка, се случва нещо неочаквано. Налага се втора операция заради опасения за вътрешен кръвоизлив, след като водещият колабира два пъти в ръцете на лекаря.

“Това абсолютно нищо не промени освен факта, че престоят ми в болницата се удължи. Ако има нещо, за което съжалявам, то е, че не се подложих на тази операция много по-рано”, казва Драго. Водещият през декември 2024 г. преди операцията за отслабване. Снимка: Личен Профил Във Фейсбук

Стъпките към възстановяването

Строга дисциплина и силна воля - това се иска от него, след като излиза от болницата. Един месец живее на бульони и специално изготвено меню от диетолог, което получава всяка сутрин по WhatsApp. Постепенно добавя протеини в диетата си и ходи по един час на пътека всяка сутрин.

“Сега се храня изключително здравословно, следя калориите си, а количеството храна го следи организмът ми, защото при най-малкото превишаване започвам да изпитавам, грубо казано, болка. Храня се по-често през деня, в по-малки количества. И пия много повече вода”, разказва той. И вече е с 50 килограма по-лек.

Драго изглежда и най-вече се чувства страхотно, но все ще се намери някой в социалните мрежи да потъпче успехите му. “Не мога да си спомня скоро да съм бил толкова добре, колкото съм сега. Не съм виновен, че съм жив и здрав и че съм взел решение, което засяга единствено мен”, отвръща на хейта той.

Кимоното, което предизвиква същински хаос

Драганов затвърди новата си визия по екстравагантен начин, като се появи на четвъртата сватба на попфолк певицата Мария в сребристо кимоно, ушито специално за него от дизайнера Васил Петрийски. Той беше водещ на тържеството на гръцкия остров Корфу, а след като качва снимка оттам във фейсбук, реакциите не закъсняват.

“Цялата истерия дойде от позата ми на снимката. Направих я за закачка с фотографа Георги Малев. Като видях снимката, се разсмях и затова реших да я публикувам. Най-вече за моите близки.” Затова не обръща внимание на лошите думи в мрежата, защото е убеден, че който иска да го гледа, ще го направи, без значение как изглежда. “Хората, които следят мен и предаванията ми, са моите хора. Това съм аз и изразявам себе си”.

Новите проекти

Драго е наясно, че най-голямата изненада за зрителите на 14 септември, когато започва четвъртият сезон на “БНТ завинаги”, ще е самият той. И все пак държи да каже, че е подготвил и други интересни провокации за публиката си. “Предаването си има своя линия, която следва части от историята, които не трябва да бъдат забравяни, а осмисляни през призмата на това, което сме днес”, обяснява той.

Но освен това е написал две песни, вдъхновени от личните му емоционално тежки преживявания. Прави ги с помощта на талантливите Николай Гурманов и Мариета Ангелова и ги записва за свое лично удовлетворение.

Как тества "Колелото на смъртта" и язди кон в коридорите на БНТ

Щуротии - така през смях Драгомир Драганов си спомня интересните моменти от предаването “Чай”. Именно то го направи известен и разпознаваем в тв ефира, когато тръгва през 2000 г. Иначе той е в БНТ от 1992 г., започвайки кариерата си като репортер в предаването “Частен случай”, което създава заедно с Георги Крумов.

Вече в “Чай” заедно с целия екип, в който влизат Милан Кузов, Робърт Ковачев, Иван Сребреков, Светослав Кадинов и Деси Дончева, се труди в продължение на 8 години за 3-часовия неделен блок на БНТ. Какво ли не са измисляли - веднъж изсипват цял камион пясък в студиото и това им отнема два дни да го направят, друг път поставят джакузи, чието тегло е изчислявано от инженери, за да не пропадне на долния етаж. А зрителите и операторите са били свидетели на цяла менажерия - при Драго са влизали огромна бяла мечка, тигър, кон, язден от самия водещ дори из коридорите на БНТ. “Само слон не сме вкарвали в студиото”, смее се той.

“Чай” обаче остава легенда не толкова с щуротиите, колкото с качествените гости, които Драганов представя. В този дълъг тв блок той кани най-известните певци, музиканти, писатели, художници, актьори - все хора на изкуството, които дори и в неделя говорят умно и разказват забавни истории от живота си.

“Чай” беше първото предаване, което заемаше абсолютно всички студиа. Направихме епизод навръх Нова година в къщичка в едно село, където отведохме Васил Найденов. Бяхме първите, излъчили сватба на живо на площад “Св. Александър Невски”, като кумове бяха Стоянка Мутафова и Георги Калоянчев”, спомня си водещият.

Драго е известен с чистосърдечната си самоирония и запомнящите се идеи, но малко хора знаят, че за телевизията той е готов на всичко. Пак заради “Чай” отива в цирк “Балкански” да тества колелото на смъртта, рискувайки да се превърне в кърваво петно, включен на живо за аудиторията си.

Важна роля в кариерата му играе приятелството и наставничеството на Ники Априлов. След като БНТ спира предаването “Като лъвовете”, Драго го кани в “Чай”, за да представя там талантливите дечица. “Този начин на работа не се задържа много дълго, но пък затвърди нашите отношения”, казва Драганов.