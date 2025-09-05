ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Неймар получава 1 млрд. долара наследство от непознат богаташ

Неймар КАДЪР: Туитър/@neymarjrdepre

Бразилецът Неймар ще получи наследство в размер на 1 млрд. долара от непознат, твърдят местни медии. Според тях неназован милиардер е приписал цялото си състояние на един от най-богатите футболисти.

"Бразилски милиардер, за когото се съобщава, че няма съпруга или деца, е оставил цялото си състояние на стойност над 1 милиард долара на Неймар в своето завещание. Документът е официално заверен в Порто Алегре пред свидетели на 12 юни. Местни източници твърдят, че мъжът се е възхищавал на връзката на Неймар с баща му, която му напомняла за собствения му покоен баща", пише Complex.

Куриозното е, че Неймар изобщо не е знаел за намеренията на милиардера и никога не се е срещал с него.

Неймар КАДЪР: Туитър/@neymarjrdepre

Четете още

