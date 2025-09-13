На училище момичетата в черно и бяло, момчетата с тениски с принтове

В новата учебна година не само учебниците и раниците са на дневен ред. Училищният двор, коридорите в междучасията се превръщат във всекидневна модна сцена, на която от първолаците до зрелостниците показват какво е "на мода".

Днес облеклото на децата и тийнейджърите е не просто средство за удобство, то е форма на самоизразяване, идентичност и дори социално послание.

При децата между 7 и 13 години модата е цветна, удобна и често вдъхновена от любими герои, инфлуенсъри или известни марки. Родителите все още имат думата при избора на дрехи, но дори в тези възрасти се забелязват отчетливи модни тенденции.

При момичетата най-популярни са цветните клинове и панталони с принтове – от цветя до животни и дори комиксови герои. Полите и роклите са с волани или тюл, особено в първите класове. Суитшърти с качулка и апликации с анимационни фигури се съчетават с дънки, от които най-модни са два варианта. Едните са mom fit - висока талия, свободни около ханша и бедрата и с леко свит крачол около глезена. Другите са baggy – много широки модели.

Якетата са тип бомбър, които могат да бъдат заменени с жилетки в ярки цветове и с бляскави детайли. Все още популярни сред най-малките са обувките с LED светлини, маратонки с принцеси, балеринки – особено в началните класове.

Момчетата се издокарват с широки дънки и спортни панталони. Носят тениски с лога и супергерои. Харесват меките суитшърти с качулка в сиво, черно, масленозелено, червено, жълто. Якетата са с качулка, шушлякови или "рейнджър" тип, с джобове. Обувките са маратонки или кецове. И най-важното при избора на облекло е да се чувстват удобно, да имат свобода на движение и... да изглеждат "яко" пред съучениците.

В горните класове ученическата мода става още по-разнообразна, по-смела и по-лична. Тийнейджърите изразяват себе си чрез начина, по който се обличат, вдъхновени от тикток, ютюб, инстаграм или популярни инфлуенсъри. Комфортът върви ръка за ръка със стилистиката, независимо дали става дума за preppy стил - колежански модел на обличане, Y2K (Year 2000) - дрехи, вдъхновени от края на 90-те и началото на 2000 година, или уличната мода. Gen Z естетиката включва и смели комбинации между различните стилове. Младото поколение иска да бъде разпознаваемо и креативно. Използва облеклото като средство за принадлежност към група и като заявка за индивидуалност.

Сред момичетата са популярни два варианта на обличане, обичат един ден да са елегантни, на следващия носят тоалети от уличната мода. Плисираните поли са класика, вдъхновена от dark academia, стил, към който могат да се добавят тъмни блейзъри, пуловери с V-образно деколте, плетени жилетки, ризи с якичка и широки панталони. Роклите, които са актуални в момента сред тийнейджърките, са с тънки презрамки или в горната си част са тип бюстие и най-често са в бяло или черно.

Докато дните все още са топли, носят къси дънкови панталонки или поли, които в много училища се опитват да ограничат като облекло, но невинаги забраната има успех. В по-елегантната стилистика панталоните са прави, задължително отново в черно или бяло, може да се направи изключение и със сиво. При по-спортната визия надолу се носят широко долнище на анцуг с лого, лъскави декорации, лента отстрани или големи надписи върху целите крачоли.

Хитовите дънки са baggy, carpenter - с прави или широки крачоли, избелен деним и тук-таме накъсани или с винтидж елементи и модел flare – тесни около бедрата и коляното, разкроени надолу и обикновено стигат до земята.

Носят се също дънки мom fit и low rise - с много ниска талия, като крачолите могат да са всякакъв вариант.

В повечето училища не толерират къси блузи и бюстиета, изисква се блузата да покрива талията. Това обаче съвсем не означава, че тийнейджърките изцяло се съобразяват с тези изисквания. Подвластни на модата, те носят ризи, вързани над пъпа, къси потничета и любимите бюстиета. За да минат "фейсконтрола" на входа на училището, отгоре слагат суитшърти или дълги тениски, които десет минути по-късно вече са прибрани в чантите. Когато в дневния им аутфит влиза тишърт, той задължително е в тъмен цвят и няколко размера по-голям, същото се отнася и за суитшъртите.

При обувките изборът пада върху няколко варианта. Ако са с по-елегантно облекло, момичетата от горните класове понякога носят високи токчета, въпреки че в края на часовете вече горчиво съжаляват за избора си. Иначе обичайно са с масивни маратонки в бяло или черно, но се върнаха на мода и класически съвсем изчистени модели от кожа, които са по-скоро в спортно-елегантната линия.

Якетата са кожени или овърсайз модели, но са популярни и вариантите от деним, които са в двете крайности - много къси или твърде големи като размер. В горните класове много момичета започват да преглеждат какви палта има в гардеробите на майките им и започват да ги местят уж случайно при своите дрехи или тръгват на пазар за елегантни къси и дълги модели, пристегнати с колан в талията.

Тъй като при момчетата вариантите за облекло не са толкова много, те залагат на марките. Обичайният аутфит е съчетание от спортен комфорт с уличен стил. Тениските са овърсайз с надписи на популярни брандове, графики или някакви надписи, които често са забавни. Суитшъртите са в тъмните тонове, дюс или отново с лого на известна марка. Анцузите са се превърнали в униформа, а актуалните варианти са много широки. По-екстравагантните тийнейджъри носят модели в лилаво, червено, синьо, зелено, като може да имат даже интересни принтове и лъскави елементи, но масово залагат на черното. Докато все още е топло, слагат бермуди, чиято дължина варира от до средата на прасеца до над коляното.

Дънките, които предпочитат, са carpenter - с прави или широки крачоли и допълнителни джобове, както и широките skater модели, които се носят съвсем смъкнати, така че да се виждат ластиците на боксерките, на които задължително е изписано името на известен бранд.

В хладните дни отгоре слагат обемисти елеци, бомбър якета или широки варианти от деним. Маратонки и кецове са моделите, които се носят дори през зимата.

В по-горните класове някои момчета започват да променят стила си на обличане и добавят в гардероба си ризи и панталони от лен или от памук, в по-елегантен стил. Обличат също класическите блузи с яка, а в студените дни слагат и тънки пуловери от фина вълна, които често са по-тесни, за да се виждат резултатите от тренировките във фитнес залата.

За 15 септември с ленена риза

Първият учебен ден си остава най-празничният момент в учебната година, независимо с какво желание децата тръгват на училище. Едни се вълнуват, че ще се видят със съучениците си, други мрънкат, че пак ще стават рано и ще пишат домашни. Но наистина специален е денят за първокласниците и зрелостниците. За най-малките започва един съвсем нов живот, а за големите това е последният първи учебен ден. И въпреки различните емоции, с които децата тръгват към училищния двор, в повечето случаи се обръща специално внимание на визията.

За всяко поколение подборът на дрехи е различен. От първи до четвърти клас родителите все още имат влияние. За момичетата се избират официални роклички, често в бяло, светлорозово или моряшко синьо, с панделки, дантели и жилетки, тъй като сутрин вече е по-хладно. Някои родители избират за първия учебен ден твърде пищни и шарени рокли като за малки принцеси. Но не са малко и майките, които избират за дъщерите си дрехи, които биха облекли самите те - спортно-елегантни тоалети в бяло, черно или сиво, които могат да се комбинират с маратонки и кецове.

Крайностите при момчетата отиват в бяла риза и черен панталон, понякога дори с елек или папийонка, някои даже слагат сако. Ленена риза с дънки или хубав тишърт с якичка и панталон са сред най-удачните избори, така и детето няма да се чувства неловко.

Между пети и седми клас стилът става по-свободен, но официалните елементи се запазват - плисирана пола с риза, риза с дънки, бяла тениска със сако. Обръща се специално внимание и на аксесоарите - раници с блясък, спортни обувки в ярък цвят и слънчеви очила, които се слагат за снимките за спомен.

За абитуриентите първият учебен ден на последната им година е повод за символичен моден финал – едновременно елегантен, носталгичен и задължително подходящ за качване в социалните мрежи. Момичетата избират изчистени елегантни рокли или прав панталон, риза или бюстие и сако. Малката чанта в ръка, обувките на висок ток и слънчевите очила са почти задължителни. Наблюдава се и силно присъствие на бяло и черно – като контраст между начало и край.

Момчетата залагат на риза и спортно-елегантен панталон, често с блейзър, но без да е в строго официалната стилистика. Някои предпочитат по-небрежната визия - дънки с елегантна риза, кецове и часовник.