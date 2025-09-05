Министър Бачев: Ще направя всичко, за да развием Античния театър в София

Ще направя всичко по закон, и което предполагат наредбите, особено като се има предвид ангажираността ми в процесите и придобиването на Античния театър, за да го развием в средище на изкуството на открито, каквото няма. Това каза министърът на културата Мариaн Бачев по време на днешния парламентарен контрол в отговор на въпрос от Венко Николов Сабрутев. Той пита за предприети мерки и действия от страна на Министерството на културата (МК) и Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) за опазване на културно-историческото наследство и недопускане на застрояване върху парцели, под които се намират стените на антична крепост „Сердика-Средец" в София.

Имотите по бул. „Княгиня Мария Луиза" №13-17 в София попадат в границите на археологическия резерват „Антична Сердика и Средновековен Средец", обявен с постановление от 1976 г. на Министерския съвет и включен под №16 в Закона за културното наследство (ЗКН) списък на археологическите резервати с изключителна стойност за културата и историята на страната. и са определени съответни режими за опазване. Имотите попадат и в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима културна ценност – „Зона на исторически развилия се обществен градски център".

„НИНКН и МК разглеждат постъпилите инвестиционни намерения и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство с повишено внимание, с каквото ще бъде разгледано и евентуално инвестиционно намерение в гореописаните имоти във връзка с опазването и закрилата на културното наследство на страната ни. Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство подлежат на съгласуване по реда на ЗКН. При съгласуването им ще бъдат поставени изисквания, съгласно режимите за опазване на археологическия резерват", каза министър Бачев.

По думите му след извършване на археологически проучвания съгласно изискванията на режимите за опазване, същите се приемат от комисия по ЗКН. Комисията дава предписания за последващи действия във връзка с опазването на откритите археологически структури. МК се отнася отговорно към опазването на културното наследство и няма да допусне да бъде застрашено археологическото и историческото наследство, представляващо неразделна част от културната идентичност на столицата и държавата, заяви министърът.

Ще следим за спазване на обещанието, за да не дадем на имотната мафия възможността да застрои вековна история и София да стане още по-привлекателен център за туристите, каза Венко Сабрутев. МК в мое лице няма да позволи подобни действия, слагаме ясна точка на тази тема, отвърна министърът.