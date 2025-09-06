Изложбата „Атон в рисунки и фотографии“ на Андрей Янев и Мирослав Дачев ще бъде открита утре в Женева

На 7 септември 2025 г. в храма „Св. Магдалена“ в Женева ще бъде открита изложба, посветена на духовното и културно наследство на Атон, съобщава местният информационен сайт Centre-ville-rive-gauche. Експозицията носи името „Атон в рисунки и фотографии“ и представя творби на Андрей Янев и Мирослав Дачев. Произведенията са резултат от повече от петдесет експедиции на двамата автори до Света гора в продължение на двадесет години.

Събитието се организира под патронажа на българския президент Румен Радев и с благословията на Западно- и средноевропейския митрополит Антоний, а също така с подкрепата на фондация „Св. св. Кирил и Методий“, отбелязва Centre-ville-rive-gauche. Това съобщава БТА.

Изложбата вече е била представена в редица градове в България и Европа, а в Швейцария гостува благодарение на инициативата на Българската православна енория в Женева.

„Тази изключителна изложба събира графичните и фотографските творби на Андрей Янев и Мирослав Дачев – чувствителни свидетели и интерпретатори на Света гора Атон. Тя не само представя това важно място за православния монашески живот, но и предлага истинско вътрешно потапяне. Представените творби – портрети, пейзажи, сцени от монашеския живот – са пропити от светлината на тишината, молитвата и литургичното време. Този артистичен проект е едновременно свидетелство и духовно преживяване, визуална картография, родена от поклонения, обмен и съзерцание“, коментира сайтът.

Изложбата в Женева ще може да бъде разгледана до 5 октомври 2025 г., като входът е свободен.

Мирослав Дачев е професор по семиотика на изкуството, настоящ ректор на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ и член-кореспондент на Българската академия на науките. Неговата преподавателска дейност обхваща литература, кино, театър и изобразително изкуство, с акцент върху диалога между словото и образа. Автор е на девет тома от поредицата „Атониада“, издадени с благословия от Атон и част от колекциите на всички светогорски манастири, различни световни библиотеки и Ватиканската библиотека.

Андрей Янев е художник с множество самостоятелни и колективни изложби в България и чужбина, с участие в национални и международни творчески проекти и с редица престижни награди в областта на изкуството. Атон е една от основните теми на неговото творчество, чрез която той е разпознаваем в България, в различни европейски държави, както и в САЩ и Китай.