Започна панаирът на традиционните занаяти в музея "Етър" край Габрово

Занаятчии от цял свят, както и гости от страната и чужбина, се събраха в Регионалния етнографски музей на открито „Етър“ край Габрово за XIX Международен панаир на традиционните занаяти, съобщи БТА.

Културният форум, организиран от музея съвместно с Министерството на културата и Община Габрово, ще продължи до 8 септември. Официален гост на откриването беше председателят на Народното събрание Наталия Киселова, под чието патронаж преминава събитието. „В този паметен за България ден за мен е удоволствие да бъда заедно с вас в РЕМО „Етър"." , заяви Киселова. Тя отбеляза, че музеят с годините е станал още по-красив и подреден и допълни, че хората, дошли с децата си ще създадат не само прекрасни спомени, но и важен урок – че с ръцете си човек твори, но зад всяко творение стоят труд, усилия и усърдие.

Кметът на община Габрово Таня Христова заяви: „Това събитие ни дава самочувствието, че имаме право да се гордеем като достоен член на мрежата на ЮНЕСКО за творчески занаяти.“ В панаира участват занаятчии от Унгария, Северна Македония, Малта, Румъния, Латвия, Молдова и България. В младежката секция се включиха студенти от Националната художествена академия. Победителят ще бъде обявен на 8 септември по време на Майсторската вечер и ще получи Голямата награда „Сребърна хлопка“. Отличието за Младежката секция е „Бронзова хлопка“.

На официалното откриване присъстваха още зам.-председателят на Народното събрание Николета Кузманова, народни представители, областният управител на Габрово Мария Башева – Венкова, изпълнителният директор на Регионален център – София ЮНЕСКО Ирена Тодорова, представители на посолства и държавни и международни институции.