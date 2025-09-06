Джорджо Армани подготвил всичко за достойния си край през последните месеци

Чернодробна недостатъчност е причината за смъртта на дизайнера

Джорджо Армани е починал на 4 септември вследствие на бързо прогресираща чернодробна недостатъчност. Вестник „Кориере дела сера" разказа как последните месеци от живота му са били белязани от тежки здравословни усложнения, които са го отдалечили от публичното пространство, но не и от работата, която винаги беше в центъра на неговия живот.

Причината за смъртта на Краля на модата е фулминантна чернодробна недостатъчност, която става все по-трудна за овладяване, като се има предвид, че тялото му вече било изтощено от предишно заболяване. През юни дизайнерът прекарва вирусна бронхопневмония, което налага хоспитализация в клиника „Мадонина" в Милано, а след това — дълга и принудителна домашна рехабилитация.

Заради влошеното му състояние за първи път в своята дълга кариера Армани не успява да присъства лично нито на Седмицата на модата в Милано, нито на дефилетата за висша мода в Париж. Въпреки това той не спира да ръководи дистанционно всяка подробност от представянията, с помощта на своя дългогодишен асистент Пол Лукези, който е с него в постоянна връзка по мобилен телефон.

Да се показва публично в недобро състояние е напълно неприемливо за Армани. Физиката му е силно отслабнала, загубил е значително тегло. А той никога не би позволил да бъде видян „не във форма" — не съществува снимка на Армани, която не е одобрена лично от него.

Според всекидневника той подготвил всичко още преди края: от придобиването на култовото заведение „Капанина" във Форте дей Марми, свързано с младостта му, до финалните щрихи по колекцията за 50-годишнината на своята модна къща. Тя трябва да бъде представена на 28 септември в двора на Палацо Брера в Милано. Събитието ще се състои, както е планирано — с международни гости, колеги-дизайнери, актьори, журналисти, или общо над 500 души.

След болестта през юни Армани показва признаци на подобрение. Успява да се срещне с най-близките си сътрудници в голямата зала за съвещания под жилището му, където дава последни указания преди лятната ваканция. Само месец по-рано настоял да присъства на представянето на екипите EA7 за италианските олимпийци в Кортина, а вечерта приема покана за вечеря в заведението „Барето" с Лео Дел'Орко и Джовани Малаго — нещо рядко за него, тъй като излизанията му от дома са само до ресторант „Нобу".

На 11 юли Армани отбелязва рождения си ден със скромно семейно тържество. Дори обмисля да прекара август в къщата си във Форте дей Марми и евентуално да се качи на яхтата си за кратка почивка в Сен Тропе. В дните след това здравословните усложнения се засилват. Черният дроб, който му беше създал тежки проблеми още преди 15 години, отново започна да се обажда. От времето на болестта си преди години Армани живееше с изключителна дисциплина: строга диета, никакъв алкохол, само понякога малко сладко като единствено позволено „прегрешение".Въпреки загубата на тегло и отслабеното си състояние, Армани не губи своята упоритост. През добрите дни от август той се включва дистанционно, за да бъде информиран по всички текущи въпроси: от сделката за „Капанина", до подготовката на визиите за юбилейното шоу, състоянието на екзотичните му палми на остров Пантелерия и комфорта на гостите, настанени в неговите резиденции.

Остава в Милано със семейството си — сестра му Розана, племенниците му Андреа Камерана, Роберта и Силвана Армани. Последните дни в апартамента му на ул. Боргонуво са изпълнени с тиха съпричастност, емоции, малки подобрения и нови тревоги. Никой не губи надежда, че и този път ще се възстанови.

В понеделник състоянието му рязко се влошава и най-близките се събират около него. Малко на брой хора имат достъп, но Армани никога не пропуска да поздрави с жест или дума от стаята, в която прекарва последните си дни. Дори във вторник пожелава да види още няколко изображения от модното шоу и се усмихва одобрително.

В четвъртък обаче ситуацията се влошава рязко. Тялото му не издържа. До него са най-близките, когато той умира.

Днес и утре публиката има възможност да се сбогува с него в театъра на ул. „Бергоньоне" — мястото, където се роди голяма част от неговата мода. Достъпът е свободен, с отделен вход за служители — именно там, само преди година 1900 души се събраха на тъмно, за да го изненадат за 90-годишния му юбилей.

Погребението ще се състои в понеделник следобед, в строго личен кръг от около 20 души. Мястото остава в тайна. Вероятно ще бъде в неговата любима „Вила Роза" в Брони, в Олтрепò Павезе — имение сред природата, с вековни дървета и над 80 вида животни, където живее сестра му Розана.

В 15 часа в деня на церемонията всички магазини на „Джорджо Армани" ще затворят врати в знак на уважение. През последните дни те останаха отворени — решение, което всички вярват, че е било негово собственo.