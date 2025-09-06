Кейт Мидълтън сияе с новата си руса визия на Световното по ръгби за жени (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Принцесата на Уелс бе забелязана в отлично настроение на стадиона „Брайтън & Хоув Албиън", където подкрепи женския национален отбор на Англия – „Червените рози".

43-годишната Кейт присъства на двубоя срещу Австралия в ролята си на патрон на Ръгби футболната асоциация, докато съпругът ѝ принц Уилям наблюдаваше мача на Уелс срещу Фиджи в Ексетър, предаде "Дейли мейл".

Кейт изглеждаше елегантно небрежна в ежедневна визия и отново привлече вниманието с по-светлата си коса, която блестеше на слънцето. Промяната във външния ѝ вид предизвика интерес през последните седмици, като според коментатори е резултат и от прекараното време на море това лято.

Принцесата се завърна към официалните си ангажименти след почивката, а преди дни заедно с Уилям посети Природонаучния музей в Лондон, където също демонстрира новия си „бронд" стил.

Днешният мач бе решаващ в груповата фаза на Световното първенство, като Англия е фаворит за титлата редом с Нова Зеландия и Канада. В предишните си срещи отборът постигна впечатляващи победи – 69:7 срещу САЩ и 92:3 срещу Самоа.

През последните седмици и Кейт, и Уилям споделиха окуражителни послания към любимите си отбори в социалните мрежи. Кейт пое патронажа на Ръгби футболната асоциация през 2022 г., след като принц Хари бе принуден да се оттегли от тази роля.

Принцесата на Уелс е сред най-спортните членове на кралското семейство. Тя играе тенис и хокей от ранна възраст, често участва в спортни събития и е патрон и на престижния клуб „Уимбълдън". Семейството ѝ традиционно обича ръгбито – сестра ѝ Пипа дори разкри в статия, че уикендите им са били организирани около големите мачове.

Докато Кейт аплодираше Англия, Уилям подкрепяше Уелс в мача срещу Фиджи, но тимът му загуби драматично с 25:28 и отпадна от турнира. Въпреки резултата, принцът бе в добро настроение, разговаряйки с ръководители на Световната ръгби федерация.

В началото на седмицата двамата се върнаха към официалните си задължения с посещение на обновените градини на Природонаучния музей.