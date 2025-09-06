„Баща, майка, сестра, брат“ на Джим Джармуш с награда за най-добър филм във Венеция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Независимият американски режисьор Джим Джармуш спечели престижната награда „Златен лъв“ на филмовия фестивал във Венеция в събота със своята нежна комедия за семейството и остаряването „Баща, майка, сестра, брат“, съобщи Ройтерс, информира БТА.

„Сребърният лъв“ зае тунизийският режисьор Каутер Бен Хания с драмата „Гласът на Хинд Раджаб“ – разтърсващ филм по истински случай за убийството на петгодишно палестинско момиче по време на продължаващата израелска офанзива в ивицата Газа.

