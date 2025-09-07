Азис: Майка ми роди сестра ми, защото не можеше да разчита на гей

"Няма нищо по-страшно от това да живееш в народ, който си мисли, че ако децата му гледат парада и ще се събудят след това с друга ориентация", коментира пред Нова тв попфолк изпълнителят Азис.

"Бях обичан до една възраст от майка ми. Когато беше убедена в моята различност роди сестра ми, защото тя не можеше да разчита на гей" да я гледа, когато остарее, разкри той.

По думите му "нея я беше срам от мен, правеше такива действия, с които да покаже, че не ме иска в къщата. Идвали са гости - бях на 11, и тя ми казваше да отида другаде, беше я срам от маниерите ми, от гласа ми".

"Тя обаче вътре се примири с тази истина".

"Онова дете вече не съществува, Васко го няма, разми се. Родих Азис и той е порасналия Васко. Аз не смятам че съм горд, защото си говоря с всички, няма страх от от хората, имам самочувствие с дарбата, която имам, имам уши на главата и чувам как пея", коментира още той.

Азис признава обаче: "Започнах да се харесвам чак след "Хабиби". "Всичко от личния ми живот беше пиар и нищо от него не е измислица за мен - от раждането ми в затвор до днес".

"Имам желания, от които не ме е срам - било то роклите на Емануела, аз обичам да нося рокли, харесвам се", казва още той.

"В интернет се развихрям, колко хора, колко артисти могат всеки път да изненадват публиката, това е комплимент за мен", смята Азис.

Според него най-несправедливото обвинение към него, е "че музиката ми е аз сме за упадъка на държавата, че страстите, които показвам, за нисши. Нито пия, не друсам, не съм обиждал, не съм лош човек".

"Бих се осъдил единствено за мястото, където съм се родил".

Азис разкри още, че най-страшното, през което е преминал наскоро, са две операции много една след друга: "Имах пръстен на стомаха, трябвало е да го махна преди 8 години, а аз над 15 години го държах и се беше сраснал с мен, всички вдигаха ръце, лекарите се плашиха, накрая го изтръгнаха от мен. Имам 5 огромни дупки огромни - белеха го като яйце. В България ме оперираха, един голям специалист - да е жив и здрав".