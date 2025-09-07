Камен Донев: Амбициозно бездарните вземат връх в България, това е най-голямата ми болка

Стана така, че у нас вече ненормалното е нормално. Хората започнаха да свикват с това, че не трябва да има борба за успех. Сега борбата е кой може да надделее над другия.

Това коментира в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви актьорът Камен Донев.

Българите сме хранително-религиозни, няма го православието. Не обобщавам, не е целият народ така, но се опасявам, че за голям процент важи, добави Донев.

Хората, които казват, че не следят какво се случва, не гледат телевизия, не четат вестници, за какво живеят? Ами иди и се застреляй по-добре. Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си, реторично попита Камен Донев.

Не може да си като кон с капаци и да ти пука само за твоята глупава паничка, живеейки ден за ден, възмущава се актьорът.

Той коментира и агресията, която срещал сред децата. Няма игра, те си крещят, дори и да не се бият, не можеш да разбереш какво казват, каза той.

Моята голяма болка е, че цялата простотия, която се изля в държавата под формата на попфолк, мутренски времена, сега берем плодовете. Огромна е ролята и на политиците - вижте ги само как говорят, даде пример актьорът.

Защо товарят децата с огромен обем информация в училище, която те не могат да асимилират и веднага забравят, а не се стремят да ги направят мислещи и добри хора, недоумява Камен Донев. Дали ще има религия в училище, не е толкова важно, важно е родителите да осъзнаят, че те поливат семето и го правят дърво, вярва той.

Той се пошегува, че често го питали дали няма да се кандидатира някой ден за президент: "Ако много настоява народът, добре, но няма да им е никак лесно".

Амбициозно бездарните хора в България вземат връх, това е най-голямата ми болка, сподели актьорът.