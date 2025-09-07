„Студиото“ и „Пингвинът“ сред отличените с награди „Еми“ за творчески постижения

Джули Андрюс спечели третата си награда „Еми" на 89-годишна възраст на церемонията за творчески постижения в събота, съобщи Асошиейтед прес. Тя бе отличена за най-добър озвучаващ глас за работата си в хитовия сериал на Netflix „Бриджъртън" – това е първата ѝ награда „Еми" от 2005 г. насам.

Отличията „Еми" за творчески постижения се присъждат на телевизионни професионалисти зад кулисите – звукови инженери, стилисти, оператори – както и на гостуващи актьори. Те предхождат основната церемония за телевизионните награди „Еми" идната седмица. Снощи стана ясно, че сериалът „Студиото" ще получи общо девет трофея, а „Пингвинът" – осем на основната церемония през следващия уикенд.

Холивудската сатира „Студиото" (Apple TV+), най-номинираната комедийна поредица тази година, взе призове за кинематография, продуцентски дизайн, кастинг и други категории. В сходен визуален стил сериалът на Netflix „Юношество" (Adolescence), при който всеки епизод е заснет в един кадър, спечели наградата за най-добра кинематография за минисериал. Това обаче бе едно от едва двете отличия за „Юношество", докато „Пингвинът" на HBO доминираше в категориите за минисериали с осем награди, включително за специален грим и визуални ефекти.

Andor, сериалът от вселената на „Междузвездни войни" на Disney+, получи четири отличия в драматичните категории.

Сред актьорските награди изпъкнаха няколко ключови победители. Джулиан Никълсън победи Оскар-номинираните Джейми Лий Къртис и Оливия Колман и взе първата си награда „Еми" за гост-роля в комедия за участието си в „Хитринки" на HBO Max, пише БТА.

Шон Хатоси бе отличен за най-добър гостуващ актьор в драма за ролята си на наблюдаващ лекар в „Спешни случаи в Питсбърг". Гост-актьорите в „Студиото" направиха категорията още по-звездна и дадоха шанс на знаменитостите Рон Хауърд и Мартин Скорсезе да спечелят първите си „Еми" за актьорско майсторство. Наградата обаче отиде при ветерана в „Еми" – техния колега от „Студиото" Брайън Кранстън, който спечели седмата си награда, след като вече има шест за главната си роля в култовия сериал „В обувките на дявола" (Breaking Bad).

Мерит Уивър също бе отличена – тя спечели наградата за най-добра гост-актриса в драматичния сериал „Разделение" (Severance).

Другият голям номиниран, „Белият лотос", си тръгна само с едно отличие – за музиката на заглавната си песен.

Наградите „Еми" за творчески постижения (Creative Arts Emmys), на които се раздават близо 100 отличия в рамките на две вечери, са предшественик на основната церемония – Primetime Emmy Awards, която ще бъде излъчена на живо по CBS на 14 септември.