Асен Блатечки се съблече гол за нова постановка

“Двама чисто голи мъже” - така се казва новият спектакъл, в който играе Асен Блатечки. Освен в главната роля той е и режисьор. А на сцената си партнира с Борислав Вълов – Ей Бо, Светлана Бонин и Гергана Спиридонова. Историята е за една съпруга, която се прибира неочаквано вкъщи. Само че заварва гледка, от която всички са в шок.

Пиесата е на Себастиен Тиери, а българският превод е на Михаил Билалов. Спектакълът е сензация в парижкия Theatre de la Madeleine, а през 2015 г. е номиниран за наградата “Молиер”.

Премиерата е в София на 24 октомври в Открита сцена “Сълза и смях”.