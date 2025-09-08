Четириногият герой във филма е невъзпитан, но зрителите го обикнаха

Цели 500 процента ръст на осиновяването на бездомни кучета отчита най-голямата асоциация в САЩ за бездомни четириноги.

Лигата на животните на Северния бряг уточнява, че феноментът се дължи на новия филм “Супермен” и най-вече на Крипто - помощникът на Мъжа от стомана. Данните обхващат периода от 14 юни - 3 дни след излизането на филма, до 20 август.

Макар и ужасно невъзпитано и с проблеми как точно да изразява любовта си - обикновено рушейки в радостта си, кучето се превръща в любимец на американците. То е бяло и няма порода. Още с първите кадри на филма Супермен лежи безпомощен и вика Крипто, за да го спаси. Кучето, което има суперсили, го води в специалната крепост. Там Супермен възстановява силите си. Във филма Крипто унищожава дронове и размята във въздуха основния злодей Лекс Лутор. Накрая кученцето е прибрано от Супергърл, която е неговата стопанка. Малкото кученце Крипто

Ръстът в осиновяванията за пореден път затвърждава основния мотив на Супермен като символ на надежда. “Ти вярваш, че всеки е красив и добър”, му казва Лоис Лейн в една от най-запомнящите се сцени. “Може би това е истинският пънк рок”, отговаря Супермен, след като двамата са спорили дали той носи този стил в себе си.