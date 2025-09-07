Операта във Виена с първи концерт на открито за 70-годишнината от възстановяването си

Тази година виенската Държавна опера празнува 70-годишен юбилей. Разрушена по време на Втората световна война, след 10-годишно повторно изграждане операта е открита тържествено през 1955 година с „Фиделио" на Лудвиг ван Бетовен.

Виенската опера отбелязва юбилея с гала-концерт на открито тази вечер. Подобно събитие се организира за първи път, предаде БТА.

Директорът на операта Богдан Росчич очаква „тържество на оперното изкуство". "Нашите солисти, оркестър, хор, членове на ансамбъла са великолепни. За мен е голямо събитие, когато операта вечер след вечер отново отваря врати. Това трябва да се отбележи", казва той.

В програмата на концерта тази вечер са включени арии и дуети от творби на оперната класика. Под музикалното ръководство на Бертран де Били оркестърът на Държавната опера, хорът и оперната школа за млади таланти представят програмата на открито безплатно. Сред солистите са световноизвестните изпълнители Елина Гаранча, Йонас Кауфман, Камила Нилунд и Бенджамин Бернхайм.

Програмата на новия сезон е тясно свързана с историята на оперния театър. В центъра ще бъде споменът за разрушаването на театъра по време на Втората световна война, за възстановяването и повторното му откриване. Сезонът разглежда и историческите събития, довели до разрушаването, и осветлява ролята, която операта е играла през този период.