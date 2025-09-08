ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа д...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21252464 www.24chasa.bg

Софи Търнър ще изиграе Лара Крофт в нов сериал

972
Софи Търнър СНИМКА: Инстаграм

Софи Търнър ще изиграе ролята на Лара Крофт в новия сериал на Prime Video - Tomb Raider. 

Сериалът е базиран на компютърната игра за Крофт, която вече беше изиграна във филми от Анджелина Джоли и Алисия Викандер. 

Предстоящите серии са написани от Фийби Уолър-Бридж. Това е първият й голям проект, пише Би Би Си. 

Звездата от "Игра на тронове" сподели, че е много развълнувана от възможността за ролята. 

"Тя е емблематичен персонаж, който означава много за хората. Ще дам всичко от себе си", каза Търнър. 

29-годишната актриса стана известна с ролята си на Санса Старк в сериала на HBO. 

Софи Търнър СНИМКА: Инстаграм

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3