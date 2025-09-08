Софи Търнър ще изиграе Лара Крофт в нов сериал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софи Търнър ще изиграе ролята на Лара Крофт в новия сериал на Prime Video - Tomb Raider.

Сериалът е базиран на компютърната игра за Крофт, която вече беше изиграна във филми от Анджелина Джоли и Алисия Викандер.

Предстоящите серии са написани от Фийби Уолър-Бридж. Това е първият й голям проект, пише Би Би Си.

Звездата от "Игра на тронове" сподели, че е много развълнувана от възможността за ролята.

"Тя е емблематичен персонаж, който означава много за хората. Ще дам всичко от себе си", каза Търнър.

29-годишната актриса стана известна с ролята си на Санса Старк в сериала на HBO.