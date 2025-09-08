ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа д...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21252552 www.24chasa.bg

Лейди Гага с 12 награди на MTV VMA 2025, а Ариана Гранде грабна големия приз

1004
Ариана Гранде СНИМКА: Instagram/arianagrande

Ариана Гранде взе голямата награда на MTV VMA 2025, предадоха световните агенции. С отличия също си тръгнаха също Weeknd, Били Айлиш, Чарли XCX, Bad Bunny, Doechii, Ед Шийрън, Jelly Roll, Майли Сайръс и Тейт Макрей.

Гала-вечерта се проведе на 7 септември в UBS Arena в Ню Йорк. 

Лейди Гага се зарадва на цели 12 награди, включително за видео на годината, изпълнител на годината, най-добър албум и други. След нея се наредиха Бруно Марс, Кендрик Ламар, Розе и Сабрина Карпентър. 

Лейди Гага и Бруно Марс в клипа към новия им съвместен проект СНИМКА: Twitter/ @PopBase
Лейди Гага и Бруно Марс в клипа към новия им съвместен проект СНИМКА: Twitter/ @PopBase

Марая Кери беше удостоена с престижната награда Video Vanguard. 

Вечерта включваше и трибют към Ози Озбърн, в който се включиха Стивън Тайлър и Джо Пери от Aerosmith и др. 

Ариана Гранде СНИМКА: Instagram/arianagrande
Лейди Гага и Бруно Марс в клипа към новия им съвместен проект СНИМКА: Twitter/ @PopBase

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3