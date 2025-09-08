Лейди Гага с 12 награди на MTV VMA 2025, а Ариана Гранде грабна големия приз

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ариана Гранде взе голямата награда на MTV VMA 2025, предадоха световните агенции. С отличия също си тръгнаха също Weeknd, Били Айлиш, Чарли XCX, Bad Bunny, Doechii, Ед Шийрън, Jelly Roll, Майли Сайръс и Тейт Макрей.

Гала-вечерта се проведе на 7 септември в UBS Arena в Ню Йорк.

Лейди Гага се зарадва на цели 12 награди, включително за видео на годината, изпълнител на годината, най-добър албум и други. След нея се наредиха Бруно Марс, Кендрик Ламар, Розе и Сабрина Карпентър. Лейди Гага и Бруно Марс в клипа към новия им съвместен проект СНИМКА: Twitter/ @PopBase

Марая Кери беше удостоена с престижната награда Video Vanguard.

Вечерта включваше и трибют към Ози Озбърн, в който се включиха Стивън Тайлър и Джо Пери от Aerosmith и др.