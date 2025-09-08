Елизабет Хърли се сбогува с Армани и показа, че и на 60 години може да е секси

Елизабет Хърли покрусена се сбогува в инстаграм с близкия си приятел Джорджо Армани, отбелязвайки, че това е истинска загуба на легендарна личност с очарователна визия.

Само няколко дни по-късно актрисата показа, че дори и на 60 г. тя все още пръска сексапил.

За да демонстрира перфектната си фигура Хърли избра да се сбогува с лятото по бански, а феновете й в инстаграм изригнаха от възторг. "Ти си най-горещата дама на 60 г.", отбеляза неин почитател, а друг добави, че по отношение на красотата тя е номер едно в света. Елизабет Хърли избра да се сбогува с лятото на 2025 г. по бански, небрежно припомняйки, че вече е на 60 г. СНИМКА: ИНСТАГРАМ ПРОФИЛ НА ЕЛИЗАБЕТ ХЪРЛИ

Това разбира се веднага прикова вниманието на британските таблоиди и те припомниха, че кинозвездата през юни е отпразнувала своята кръгла годишнина със семейството си, а 23-годишният й син й е направил тортата.