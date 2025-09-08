ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съотборник издаде Ямал: Детето е влюбено

КМГ: Голямата песен на етноса Дун: Хармония между музика и природа

Това е село Цзайдан в град Жундзян, провинция Гуейджоу — място, познато като „най-пеещото древно село". Хората от етноса Дун разговарят с природата чрез песни. За тях песента не е просто култура — тя е начин на живот, хармония с небето и земята.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Голямата песен на етноса Дун: Хармония между музика и природа

Това е село Цзайдан в град Жундзян, провинция Гуейджоу — място, познато като „най-пеещото древно село“. Хората от етноса Дун разговарят с природата чрез песни. За тях песента не е просто култура — тя е начин на живот, хармония с небето и земята.

