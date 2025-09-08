КМГ: Голямата песен на етноса Дун: Хармония между музика и природа

Това е село Цзайдан в град Жундзян, провинция Гуейджоу — място, познато като „най-пеещото древно село". Хората от етноса Дун разговарят с природата чрез песни. За тях песента не е просто култура — тя е начин на живот, хармония с небето и земята.
Голямата песен на етноса Дун: Хармония между музика и природа
Това е село Цзайдан в град Жундзян, провинция Гуейджоу — място, познато като „най-пеещото древно село“. Хората от етноса Дун разговарят с природата чрез песни. За тях песента не е просто култура — тя е начин на живот, хармония с небето и земята.Публикувахте от Радио Китай в Неделя, 31 август 2025 г.