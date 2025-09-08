Министър Бачев за Алеята на книгата: Тя е среща на културни прозорци, през които да се втурнем

На добър час и приятно четене, пожела министърът на културата Мариан Бачев на откриването на "Алея на книгата" днес в София.

"Творчеството на писателите и поетите отваря нови хоризонти за това да бъдем по-одухотворени, по-смислени. С работата си те ни прекарват през различни времена - през времена разделни, през мъжки времена, през времеубещижа, цитирайки големите писатели на нашето време. "Алея на книгата" и нейното 13-о издание е подобно убежище - тя е среща на нови идеи и културни прозорци, през които ние трябва да се втурнем", каза министър Бачев на откриването на Панаира на книгата.

Изложението е разположено пред НДК и по бул. "Витоша". СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Той обясни, че е искрено щастлив да вижда толкова много малки читатели около шатрите. "Те ще станат хората, които ще сложат добавена стойност в живота си и живота ни - защото четящият човек е онзи, които открива прозорците към света", добави Бачев.

Министърът отбеляза и християнския празник днес - Рождество Богородично, или Малка Богородица, която е закрилник на семейството. "А пък семейството е основата на онези първи седем, които са изключително важни, за да се посегне към книгата", каза той.

В 61 шатри изложението, което е разположено пред НДК и по бул. "Витоша", събира над 150 български издателства, представящи своите най-нови, интересни и търсени заглавия.

Бестселъри и нови заглавия под логото на Книгоиздателска къща "Труд" очакват читателите в шатра №10. СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Детски книжки, сборници и помагала, съветите на д-р Сотир Марчев и още много бестселъри и нови заглавия под логото на Книгоиздателска къща "Труд" очакват читателите в шатра №10. Тя се намира на бул. "Витоша" в близост до ъгъла с "Неофит Рилски". А освен огромния избор всички томчета там са с 20% отстъпка.

На щанда са и новите издания от света на Зайчето Питър, забавната образователна книжка "По-далече от нослето" на Венета Гергова, "Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация" на журналистката Петя Минкова, както и "Хиперсъзнание", която издаде заедно с Моника Балаян. "Режисьорските тетрадки на един трийсет и пет годишен старец" от Бойко Илиев също ще бъде сред бестселърите.