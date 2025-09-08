Най-горещата интрига в Лондон: Ще се срещнат ли Хари и крал Чарлз, за да се сдобрят?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Една от най-големите интриги за британските таблоиди е дали принц Хари ще се срещне с крал Чарлз по време на краткия си престой във Великобритания.

Бъкингамският дворец до момента не е съобщил за евентуален разговор между двамата. Освен това монарсите нямат планирани ангажименти през тази седмица и се предполага, че ще си почиват в Балморал в Шотландия.

От време на време крал Чарлз прекъсва лятната си ваканция заради консултации с лекари във връзка с лечението на раковото му заболяване.

Той и кралицата нямат планирани публични ангажименти за следващата седмица.

Пътуването на херцога на Съсекс съвпадна с третата година от смъртта на баба му - кралица Елизабет, която почина на 8 септември.

Известно е само че на 9 септември принц Хари ще обяви годишното дарение за „Деца в нужда" по време на събитие, организирано в Community Recording Studio (CRS) в Нотингам. Идеята на програмата е справяне с младежкото насилие и подкрепа на младите хора чрез работа с обществеността, спорт и творчески изкуства.

Херцогът отдава с церемония почит за смелостта на тежко болните деца и техните семейства и ежегодно връчва награда за най-вдъхновяващо дете на възраст между 4 и 6 години.