Фотозагадка: Кой е този ученик?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фотозагадката от днес е: Кой е този ученик?

Жокер: Казва, че не е дете на "червената буржоазия", но любовта го свързва неизменно с "бялата птица на българската култура".

Снимка: Архив на "24 часа"

Отговорът на фотозагадката очаквайте утре!