Алтернативен бунт с Clawfinger и The Sisters of Mercy в събота и неделя в София

Рап метълите от Швеция Clawfinger и готик-рок законодателите от Великобритания The Sisters of Mercy са големите звезди в петото издание на фестивала Rebel Rebel. Празникът на алтернативната музика в България е в събота и неделя на Vidas Art Arena (Столичен колодрум) - точно преди първия учебен ден на 15 септември.

Лидерът на Clawfinger Зак Тел и китаристът на The Sisters of Mercy Бен Кристо вече записаха посланията си към българските фенове с обещание за незабравими вечери.

За първи път световни звезди ще бъдат хедлайнери на Rebel Rebel, но всички банди преди тях са от България и вече са големи имена на родната сцена с досатъчно фенове, за да напълнят арената.

На 13 септември шоуто започва с диджей сет в 17 ч, а след това последователно ще свирят Hellion Stone, Цар Плъх и No More Many More. Clawfinger излизат на сцената в 21,30 ч.

На 14 септември вечерта започва отново в 17 ч. с музика от диджей, а след това са Lek City Case, ALI и Me And My Devil. The Sisters of Mercy са от 21,30 ч.

"Хлапетата до 13 години влизат без билет и с декларация, защото имат родители с добър музикален вкус", казват организаторите от Projector Plus.

Прогнозата за времето е перфектна и за двете вечери на фестивала.