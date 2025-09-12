ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към ...

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21280015 www.24chasa.bg

КМГ: Наградите „Златна панда“ изграждат мост между киното и телевизията на Китай и света

КМГ

1080
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

От 12 до 13 септември в град Чънду ще се проведе второто издание на наградите „Златна панда". Международните съдии, участващи в церемонията по награждаването, наскоро коментираха, че наградите вече са стойностно и значимо международно събитие за културен обмен в областта на киното и телевизията.

Оливър Гранджан е международен филмов и телевизионен специалист, който от дълго време живее в Пекин. Той е един от журито в секцията за документални филми. Гранджан заяви, че китайските филмова и телевизионна индустрия са постигнали поразителен напредък през последните две десетилетия, а нивото на продукциите и международното професионално отношение са изумителни.

Джоузи Дей, част от журито за телевизионни сериали, отбеляза, че настоящата световна публика предпочита истински истории, близки до реалността, а Китай има уникално предимство в това отношение. Въпреки различията в културния произход, емоционалните преживявания на хората са неразривно свързани.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Култура

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Путин опита да хапе Полша, но може да стигне и до Варна (Видео)