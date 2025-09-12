КМГ: Наградите „Златна панда“ изграждат мост между киното и телевизията на Китай и света

От 12 до 13 септември в град Чънду ще се проведе второто издание на наградите „Златна панда". Международните съдии, участващи в церемонията по награждаването, наскоро коментираха, че наградите вече са стойностно и значимо международно събитие за културен обмен в областта на киното и телевизията.

Оливър Гранджан е международен филмов и телевизионен специалист, който от дълго време живее в Пекин. Той е един от журито в секцията за документални филми. Гранджан заяви, че китайските филмова и телевизионна индустрия са постигнали поразителен напредък през последните две десетилетия, а нивото на продукциите и международното професионално отношение са изумителни.

Джоузи Дей, част от журито за телевизионни сериали, отбеляза, че настоящата световна публика предпочита истински истории, близки до реалността, а Китай има уникално предимство в това отношение. Въпреки различията в културния произход, емоционалните преживявания на хората са неразривно свързани.