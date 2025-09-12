Откриват изложба в чест на Ярослав Вешин в Народното събрание

Изложбата „Ахой, познавате ли Вешин?", посветена на българския художник от чешки произход Ярослав Вешин (1860–1915), ще бъде открита на 17 септември от 12:30 ч. в Мраморното фоайе на Народното събрание, съобщават организаторите от Държавна агенция „Архиви" (ДАА).

Експозицията отбелязва 165 години от рождението и 110 години от смъртта на художника. Държавна агенция „Архиви" показва част от оригиналните документи от личния архив на художника, съхраняван в Централния държавен архив.

От екипа отбелязват, че посетителите ще могат да проследят живота и творческия път на Вешин – от първото му представяне пред българска публика на Третата обща художествена изложба през 1898 г. до утвърждаването му като преподавател в Рисувалното училище, днешната Национална художествена академия. Акцент са ранните му творби със сцени от словашкия бит, както и първите му произведения, създадени след установяването му в София през 1897 г.

В изложбата са включени и оригинални произведения – етюди и скици, както и фотографии от възпоменателната изложба на художника, организирана през 1920 г. в София. Куратор на експозицията е Димитър Попов, а художественият дизайн е дело на Асен Тодоров от Държавна агенция „Архиви", уточняват организаторите, съобщава БТА.

Ярослав Вешин е роден през 1860 г. в Чехия и получава художественото си образование в Прага и Мюнхен, където се специализира в жанрова и историческа живопис. През 80-те и 90-те години на XIX век придобива европейска известност със своите битови и словашки сюжети, сред които емблематичната „Словашка сватба". През 1897 г. пристига в България по покана на Константин Величков и Иван Мърквичка, за да преподава в новооснованото Държавно рисувално училище. Вешин полага основите на баталната живопис у нас и създава знакови платна като „Самарското знаме", „На нож" и „Отстъплението на турците при Люлебургас". Той е първият придворен и военен художник на България, изобразявал както княз Фердинанд, така и обикновения войник. Умира през 1915 г. в София, оставяйки значимо наследство в българската живопис.