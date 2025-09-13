Най-горещото лято за Азис - сам на морето, но с нов дом и нова любов

Баща ми не пие, не пуши, не нагрубява никого, написа дъщеря му Рая в социалните мрежи

“Най-натовареното ми лято е към финала си. Снимките не са нищо особено, но ме показват какъв съм в края на деня, без очаквания и умисъл. Правя ги на залез, защото всяко хубаво нещо има своя край. Залезът си отива, лятото приключва, аз се прибирам. Щастлив, изморен, изпял най-яките си песни”.

Така певецът Азис анализира едно от най-лудите си лета досега. Той се сдоби с ново жилище, с нова любов и много хитове, които ще изпее в двата дни от концерта си на 13 и 14 февруари, в деня на любовта.

“И на морето бях самичък. Какво като всичките ми приятели са си в София? Изобщо не ми липсват”, сподели той и подчерта, че най-добра компания му правят четирите котки, с които си говори по цял ден.

Дни преди това изпълнителят на “Хабиби” загърби скуката и облече роклята на колежката си Емануела. Двамата предизвикаха бурни реакции, като се показаха с еднакви десени по тялото. Азис прие ситуацията с чувство за хумор и заяви, че истинската мода няма пол, като написа “Нови мацки в града”.

Феновете не пропуснаха да отбележат, че не сме виждали Азис в нещо толкова провокативно от много време и че като че ли изпълнителят бе улегнал за период от време. След всичките скандални снимки с голи жени и мъже в басейна си, последовател на Азис го попита в инстаграм: “Как дъщерята би коментиралата начина ти на живот?”.

Той отговори като копира публикация на Рая, дъщеря му: “Моят баща не бие и не тормози майка ми. Не пие алкохол и не взима наркотици. Не пуши цигари и не играе комар. Не дължи на никого нищо. Обожава кучетата ми. Всичко, което съм поискала го имам. Никога моят баща не е псувал или нагрубявал никого. Винаги ме е подкрепял и оставял аз да взимам решенията, не той.”

Райчето догодина ще е абитуриентка и отсега разсъждава за стайлинга и роклята си.

И междувременно и това лято се оказа, че фолкзвездата е на крилете на любовта. Официално не е потвърдил, че мъжът до него е мениджър на една от най-големите и популярни чалготеки в България, но сподели лични моменти с него в профила си, а феновете ги определиха като “перфектната двойка”. Азис с новата му любов, по думи на приятели.

Певецът разказа, че на ден получава между 30 и 50 голи снимки от фенове. Това лято дори е имало повече. “Водил съм статистика и повечето кадри са на мъже”, споделя с усмивка изпълнителят.

Иначе фотографите на “България Днес” хванаха и друга новост при изпълнителя - той има ново жилище в центъра на София и вече го обитава.

Азис ревностно крие къде и колко имота притежава. Всеизвестен е фактът, че има няколко в столицата. А нищо чудно и някъде из провинцията. Преди време ромският славей бе попитан за това от фен, но изпълнителят видимо се ядоса и отговори раздразнен: “Защо те интересува, наследник ли ще ми ставаш?!”, възмути се тогава Азис и така и не даде ясен отговор, решавайки да запази в тайна колко имотен е.

През отиващото си лято певецът направи и пътешествие в чужбина със сестра си, която много обича.

“Готвя ѝ чушки, като и на моите колежки. Когато се роди тя, аз си я гледах, майка и татко ходеха на работа. Но аз също им помагах. С тях чистехме офиси на фирми за строителна техника, аз - първия етаж, майка - втория, татко - третия, чичо ми - четвъртия. Прахосмукачките бяха колкото мен, бутах ги като бойлери, така всеки ден, а когато не се трудех семейно, разхождах кучета в парка. Лъскахме с майка до блясък един летен театър, откъдето крадях сладолед. Сестра ми растеше, обичах я, галех я и плачех. Сълзите ми течаха върху нея и цялата я мокреха, ставаше вир-вода. Какво значи тази любов, каква е тази силна кръв, защо съм плакал, не знам. Беше красиво бебе, с къдрави коси като африканче, с черни кръгли очички. А сега вече е мацка”, казва за сестра си Азис.

Това лято той бе на сватбата на своя близка приятелка - Матилда, за която нежно написа, че е негова сестра. Това обърка много сайтове, но той си пусна фотос с нея. “Много ми е красива! Зетят - става. Българче”, не пропусна да се пошегува певецът и пожела любов и щастие на младото семейство, а първото момче да кръстят на него - Азисчо. Емануела и Азис с еднакви рокли. Фейсбук

“Аз с времето премахнах тези, които ме дразнят, и оставих най-хубавите хора. Не съм от търпеливите, три минути ми трябват, за да разбера някой що за стока е, само да му погледна окото, зеницата и цвета на бялото и вече знам. Не мога да го обясня, но е факт, че около мен няма нито един лош човек. С най-големите във фолка сме като семейство, важно е те да те обичат, а малките нека си подпръцкват от нерви”, смее се щастливецът Азис.