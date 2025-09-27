Скелетът и консервираната глава на проф. Ломброзо до 1100 ябълки и круши в музеите на Криминалната антропология и плодовете (Снимки)

В Торино, града на контрастите, където дори местният "Ювентус" е черно-бял, един коридор дели двете сбирки

“Добре заварил, професоре, ама не се прави така.”

Това е мисълта, която неканена се настанява в главата ви, след като влезете в тъмния лабиринт на стария Анатомичен институт в Торино. А първото, което ви посреща, не е усмихнат екскурзовод, а костеливият силует на самия проф. Чезаре Ломброзо. Не дух, а истински скелет – здраво закрепен на малък подиум при входа, сякаш е решил лично да се ръкува с всеки новодошъл.

Скелетът на проф. Чезаре Ломброзо

Главата на проф. Чезаре Ломброзо

Великият “баща” на криминалната антропология (1835–1909) наистина е завещал тялото си на науката и сега стои тук като най-необичайния домакин.

Неканената мисъл обаче бързо се изпарява, защото осъзнавате контекста – познатият от учебници и легенди проф. Ломброзо бил убеден, че

престъпникът се ражда такъв - не е продукт на средата, а “природен злодей”,

който носи белезите на примитивния човек. Според него черепите и телата издават природата на злото: наклонено чело, твърде големи уши, изпъкнали челюсти и още куп физически белези издават, че някой е престъпник дори още да не е прекрачил закона.

Така изглежда лицето на крадец.

Така изглежда лицето на убиец.

Именно такива “аномалии” ви заобикалят в залата. Стотици черепи, скелети и рисунки, изложени като доказателства за теорията му, гледат безизразно от витрините. И сякаш нашепват: “Погледнете ни и ще разберете всичко”, но тонът е равен, защото съвременната наука отдавна е отписала тези идеи.

Музеят е потънал в гробна тишина, която се нарушава единствено от въображаемото бръмчене на формалин.

В стъклените гробници лежат 684 черепа, 27 човешки скелета, снимки на осъдени, рисунки на “полудели” и сцени, достойни за кошмарен викториански кабинет на чудесата.

На стените са наблъскани восъчни “маски на мъртъвци” – лицата на екзекутирани затворници,

които приличат на полицейски снимки, ако не бяха пожълтели от времето. А в една витрина дори ще видите собствената глава на проф. Ломброзо, консервирана във формалин, сякаш да ви убеди, че цялата тази лудост е съвсем истинска.

Сградата сама по себе си е декор от филм за доктор Франкенщайн. Двете кули на върха ѝ не са камбанарии, а комини – проектирани някога да вентилират залата за дисекции. Подът е застлан с тежък мрамор, който отразява витрините като студена светлина. Персоналът е почти невидим – по-често хвърляте поглед да видите пазач, отколкото усмихнато лице. А посетителите са два вида: туристи с фотоапарати, които потръпват пред скелетите, и студенти, които се лутат из експонатите като през лекция по “ужасите на науката”.

Накрая стигате до кръстопът. Надясно е коридорът към още черепи и към призрачния дух на Ломброзо. Наляво ви чака истинска плодова наслада. Да, пак тук, в същата сграда на университета (Palazzo degli Istituti Anatomici), е подреден паралелният музей на Франческо Гарние Валети. Там вместо скелети ви посрещат плодове.

Изведнъж светът се обагря в жълто, зелено и червено. Над 1100 восъчни плода от XIX век – ябълки, круши, праскови – са изложени с педантична прецизност, до последните петънца по кората.

В музея на плодовете има много ябълки.

Галерията изглежда като натюрморт от художник, който е решил да подреди трапезата си във вечността

Контрастът е смайващ. От едната страна – черепи и скелети, от другата – кичозната красота на сочни праскови, които изглеждат почти готови за ядене. Въздухът е лек, ученик тихо разказва за целулозата на ябълката пред съучениците си. Абсурдно, но след бетон и формалин изведнъж виждате мирно подредени натюрморти и сякаш чувате някой да ви прошепва: “Хайде, отхапи!”. Един опит по-късно и забрана да посещавате музея отново разбирате, че не може.

Крушите и прасковите също са представени.

Този странен дует от музеи прилича на театрална сцена: в едната ръка са кръвта и лудостта на науката, в другата – сладостта на изкуствените плодове. Когато излизате обратно на улицата, иронията ви обгръща като топъл шал: само в Торино може да преминете за секунди от мрачните нокти на “научната” криминалистика към ведрата идилия на восъчните праскови. Но и как да е, та нали това е домът на “Ювентус”. Отборът, чието име се превежда като “младост”, а прякорът му е “Старата госпожа”. Този, чиито екипи са черно-бели.

И с тази мисъл в главата сякаш самият Ломброзо ви намига от скелетния си трон: дали е предполагал, че 120 години по-късно студентите ще се редят на опашка, за да видят черепите му – и после ще излизат смеещи се от прасковената зала?