И след смъртта си Армани контролира как да продадат модната му империя

Най-важна роля във фирмата ще играят неговият партньор Лео дел 'Орко и фондацията на името на дизайнера

Смъртта на италианския моден титан Джорджо Армани на 4 септември 2025 г. на 91-годишна възраст не само остави празнина в света на висшата мода, но и отвори нова глава в историята на една от най-влиятелните модни къщи в света. След внимателен прочит на неговото завещание, направен от италианските медии, станаха ясни всички стратегически важни детайли за бъдещето на Giorgio Armani S.p.A. Дизайнерът е написал на ръка завещанието си в две части месеци преди да почине.

Основният бенефициент според него е фондация “Армани”, която вече държеше 0,1% от акциите на компанията. Сега, по волята на самия дизайнер, фондацията получава, от една страна, пълна собственост върху 9,9% от акциите (което се равнява на 30% от гласовете), и т.нар. гола собственост върху останалите 90% от акциите. Нейните ползватели обаче ще бъдат други наследници. В Италия терминът “гола собственост” обозначава форма на собственост върху недвижим имот, при която притежателят има правото на собственост, но не и правото да използва или да се възползва от имота. Ползвателят пък има правото да живее в имота или да го отдава под наем и да получава доходи от него. Притежаващият голата собственост има право да я продаде или да стане пълноправен собственик едва след смъртта на ползвателя или след изтичане на договорения срок на ползване.

Най-близкият сътрудник и дългогодишен партньор в живота на Джорджо Армани - панталео дел’Орко, известен като Лео, се оказва ключова фигура в бъдещето на модната империя. Той ще има право на ползване върху 30% от акциите и ще разполага с 40% от гласовете в компанията. Това го прави най-влиятелния човек в управленската структура на “Армани” след смъртта на основателя ѝ.

Освен дел’Орко правото на глас ще бъде разпределено така: 15% за племенницата Силвана Армани, 15% за другия племенник Андреа Камерана. Две други родственици - племенницата Роберта и сестрата на дизайнера Розана,

получават акции без право на глас,

което показва ясно изразената йерархия и стратегически избор на Армани кой да води компанията занапред.

Най-изненадващият ход в завещанието може би е разпределението на ценните акции в EssilorLuxottica, където Армани държеше приблизително 2% – с пазарна стойност от над 2,5 милиарда евро. 40% от тези активи получава Дел’Орко. 60% се разпределят между членовете на семейството. По 7500 акции са завещани на ключови мениджъри от бизнеса на Армани. 100 000 акции са дарени на Микеле Морсели, главен изпълнителен директор на компанията за недвижимо имущество на Армани.

Най-голямата изненада е обаче фактът, че дизайнерът не само е планирал бъдещето на своята компания, а и предвижда нейната частична продажба. В завещанието е указано, че до 18 месеца от отварянето на завещанието трябва да бъде продаден 15% дял от компанията. Като потенциални купувачи Армани е разпоредил да бъдат LVMH, L’Oreal, EssilorLuxottica или друга “партнираща”

компания с висока репутация

Решението за това трябва да вземе Фондацията със съгласието на Дел’Орко или, в негово отсъствие или смърт, на племенниците с право на глас.

Армани е наредил също така, че от третата до петата година от отварянето на завещанието трябва да бъдат продадени още 30% до максимум 54,9%. Така, до 2030 г., до 70% от Giorgio Armani S.p.A. може да бъдат продадени на стратегически инвеститор. Фондацията трябва да запази поне 30% и да гарантира съхраняването на “стила Армани” – философията, естетиката и духа на марката.

Ако не бъде намерен подходящ купувач, Джорджо Армани е оставил още една врата отворена - публично предлагане. То трябва да стане от третата година след отваряне на завещанието - при съгласие на Дел’Орко и един от двамата племенници. Във всеки случай - задължително между петата и осмата година. Фондацията не може да падне под 30% собственост дори при листване на борсата.

Фондацията ще играе ролята на пазител на наследството на Армани, докато фигури като Дел’Орко и избрани родственици ще осигуряват стратегически контрол. Едно е сигурно - империята “Армани” няма да бъде оставена на случайността.

Документите, отворени на 9 септември от нотариус Елена Теренги, разкриват завещание, което прилича повече на корпоративна архитектура, отколкото на просто разпределение на имущество. Основна роля в тази галактика от имоти играе дружеството L’Immobiliare Srl, оценено на близо 283 млн. евро, и притежаващо луксозни имения в Сен Тропе, Антигуа, Брони, Пантелерия и Милано. То отдава под наем дори офисите на самата фирма, в него влизат и ресторантите и хотелите на дизайнера.

Според завещанието 75% от пълната собственост отиват при сестрата на Армани - Розана, и двамата племенници Силвана и Андреа Камерана, на които оставя и останалите 25% “гола собственост”. Доживотното ползване пък е отредено на Панталео дел ’Орко, дългогодишния спътник и дясна ръка на дизайнера.

Империята от имоти на Армани не се изчерпва с L’Immobiliare. Вилата във Форте дей Марми, Тоскана, оформена като “хижа на брега”, но собственост на Дел’Орко, с ползване от Армани, сега се прехвърля напълно на Дел’Орко. Сградата от XVII в. на улица “Боргонуово” в Милано, със 101 стаи , купена през 1982 г.,където живееше дизайнерът, е една от най-емблематичните частни резиденции в града. Дел ’Орко и Армани имаха по 50% от ползването, сега то е изцяло на Лео. Дизайнерът е помислил дори за детайли като подредбата на мебелите и изкуството. Той е разпоредил изрично да не се местят творби като платно на Матис и снимка от Ман Рей.

“Да останат на мястото си, докато Лео пожелае да живее там”,

е волята на дизайнера.

Апартаментът в Сент Мориц става “гола собственост” на Андреа Камерана, но с ползване за Дел’Орко. Партньорът на дизайнера получава и втория му апартамент в Ню Йорк. Първият, пак там, пък отива при Розана, Силвана и Андреа. Домът в Париж е подарен на племенницата Силвана.

Сред най-емблематичните елементи на имуществото е луксозната яхта Main – дълга 65 м и оценена на 50 млн. евро. Само мястото ѝ в пристанището струва 6 хил. евро на месец. Според завещанието тя отива при Розана, Силвана и Андреа. Дел’Орко получава право да я наема 4 седмици годишно, включително с правото да избира периода.

В рамките на 2 от тези седмици, по искане на Микеле Морсели , изпълнителен директор на L’Immobiliare и близък приятел на Армани, яхтата може да приема и него, заедно със семейството му. Армани е разпоредил Морсели да има право да използва със семейството си по свое желание за ваканции и една от къщите с басейни, които стават собственост на Лео дел ’Орко.