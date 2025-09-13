Фреди Меркюри бил сексуално малтретиран от учител в пансион

Случилото се го преследва през целия му живот, разкрива негова тайна дъщеря
Фреди Меркюри е преживял сексуално малтретиране, докато е учил в Индия. Това разкрива известната музикална журналистка и автор на книги Лесли-Ан Джоунс. Тя се позовава на 41-странично писмо, получено от жена, която твърди, че е тайна дъщеря на покойния фронтмен на Queen.
Лесли-Ан Джоунс признава, че е била шокирана, когато 48-годишната дама се е свързала с нея, защото като автор на три книги за легендарната рок банда си мислела, че знае всичко за нейния вокал. Затова подходила доста критично, но все пак приела да се срещне с нея в Швейцария, където тя живее и работи като медицински специалист.
“Б”, както я нарича журналистката, ѝ показала редица доказателства, че Фреди е неин баща, включително 17 тетрадки, в които той си е водил дневник след нейното раждане. Малко преди смъртта си през 1991 г. ѝ ги подарил, за да знае какъв точно човек е бил. Музикантът умира на 45-годишна възраст след усложнения от СПИН, като потвърждава малко преди смъртта си, че се е заразил с плашещата по това време болест. Новината предизвиква шок сред почитателите му и става повод за различни спекулации около сексуалния му живот.
Б пише на Лесли-Ан Джоунс, че са били изречени много лъжи за баща ѝ през последните 30 г. По тази причина я търси, за да се опитат заедно да опровергаят част от тях. По думите ѝ той е бил
много по-различен от
сценичния си образ на бохем
Водил е двойствен живот и това е бил неговият начин да се справи с преживения ужас като дете.
Фреди е роден в Занзибар. В дневниците си пише, че първите му години били много щастливи. Семейството му живеело в много красива къща, украсена навсякъде с персийски килими. Първоначално учел в мисионерско училище, но родителите му решават да го изпратят в Индия, за да получи по-добро образование. Фреди е съкрушен, че трябва да се раздели с тримата си верни приятели и че не може да вземе дори любимото си мече, защото ще живее в пансион със строг режим. Бил е толкова травмиран от напускането на дома, че от този ден нататък никога не успява да си стегне багажа както трябва за пътуване, нито пък да каже думата “довиждане”. В Индия се чувства напълно изгубен, често плаче за семейството си, заради което е тормозен от другите момчета в пансиона. Някои от тях са доста жестоки към него. Присмиват му се за изпъкналите предни зъби и че има някои женствени черти.
“След като го хванаха по време на колективна сесия за самозадоволяване с други момчета, един от учителите започна да води 14-годишния Фреди в квартирата си, за да го малтретира сексуално. Това стана редовно явление”, пише дъщеря му. По думите ѝ случилото се напълно разрушава живота му. Злоупотребата продължила много месеци, чак до края на учебната година, когато учителят внезапно напуска училището. Подигравките и тормозът се увеличават, тъй като се оказва, че съучениците му са разбрали за случилото се, макар Фреди да не е говорил с никого за него.
Резултатите му в училище рязко се влошават. Единственото, което иска да прави, е да
свири на пиано, защото музиката му действа успокояващо
Родителите му се принуждават да го върнат в Занзибар, но това вече не е познатото от детството му хубаво място. Има размирици, по време на които стотици хора са изклани по улиците. Семейството му бяга в Англия, но видяното дълго ще преследва Фреди.
“Той никога не е говорил публично за този период от живота си. Наред със случилото се в пансиона, това е едно от преживяванията, които го правят отчаяно несигурен и именно тази несигурност е породила стремежа му да стане музикант”, смята дъщеря му.
В Лондон Фреди учи в колеж по изкуства и среща бъдещите си колеги от Queen. Първоначално им се налага да работят на сергия, за да се издържат, и приятелката му Мери Остин да им осигурява дрехи за сценични изяви. 19-годишното момиче работи в магазин и певецът е впечатлен от огромната ѝ смелост, практичност и находчивост. Двамата заживяват заедно, като Фреди осъзнава, че тя му носи така необходимата сигурност. Споделя ѝ най-съкровените си тайни. Със спечелените пари от първия албум на Queen купува пръстен на Мери и се сгодяват. Така и обаче не се стига до сватба, тъй като по време на турне той влиза в сексуална връзка с музикалния мениджър Дейвид Минс. Приливът на удоволствие, който изпитва от интимния контакт с друг мъж 15 г. след преживяното в пансиона, го обърква много и той започва да мисли за трайни отношения с него успоредно с тези с Мери. Разговорът с нея е труден, но тя приема неговата бисексуалност. Двойственият живот обаче не се оказва много успешен. Минс настоява Фреди да се раздели с Мери и той го прави. Болката от загубата на най-важната жена в живота му, на която той ще завещае половината от богатството си и винаги ще смята за своя съпруга, е голяма. Меркюри търси утеха при съпругата на свой приятел, докато той отсъства. “Майка ми наскоро беше претърпяла спонтанен аборт и се чувстваше тъжна и депресирана. Така че в крайна сметка намериха любов и утеха в прегръдките си”, пише дъщерята. Когато майка ѝ
разбира, че очаква дете,
е напълно сигурна, че е от Фреди, тъй като съпругът ѝ отсъства. Абортът не е опция за нея, защото е страстна католичка. Сяда с Фреди и мъжа си и се разбират детето да бъде родено и грижите по него да са споделени. Б расте с майка си и доведения си баща, но често Меркюри им гостува.
Единственото дете на звездата предпочита да остане анонимно
Жената, която твърди, че е дъщеря на Фреди Меркюри, вероятно никога няма да може да го докаже, признава журналистката Лесли-Ан Джоунс. Получаването на убедителни доказателства чрез ДНК е почти невъзможно, тъй като музикантът е кремиран след смъртта си, а родителите му са починали. По-малката му сестра Кашмира Булсара пък отказва да съдейства, защото била много против раждането на това дете заради религията на майката. “Писах ѝ, за да я поканя да говори с мен, но тя не отговори”, казва журналистката, която е направила документален филм за тайната дъщеря на Фреди.
Дори в него обаче няма да се разбере коя е тя, тъй като 48-годишната жена иска да продължи да живее спокойно със семейството си в Швейцария. Още като дете тя е разбрала колко висока цена плащат известните хора. “Трябваше често да сменям училища и къщи, за да може татко да ни гостува, но никой да не разбира за това. Семейството ми беше от една майка и двама бащи”, пише Б. Много хора от обкръженито на Меркюри оспорват нейното съществуване. На тях Лесли-Ан Джоунс отговаря, че е свикнала с критики и има сериозни доказателства, че тя е дъщеря на Фреди.