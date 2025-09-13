Фреди Меркюри бил сексуално малтретиран от учител в пансион

Случилото се го преследва през целия му живот, разкрива негова тайна дъщеря

Фреди Меркюри е преживял сексуално малтретиране, докато е учил в Индия. Това разкрива известната музикална журналистка и автор на книги Лесли-Ан Джоунс. Тя се позовава на 41-странично писмо, получено от жена, която твърди, че е тайна дъщеря на покойния фронтмен на Queen.

Лесли-Ан Джоунс признава, че е била шокирана, когато 48-годишната дама се е свързала с нея, защото като автор на три книги за легендарната рок банда си мислела, че знае всичко за нейния вокал. Затова подходила доста критично, но все пак приела да се срещне с нея в Швейцария, където тя живее и работи като медицински специалист.

“Б”, както я нарича журналистката, ѝ показала редица доказателства, че Фреди е неин баща, включително 17 тетрадки, в които той си е водил дневник след нейното раждане. Малко преди смъртта си през 1991 г. ѝ ги подарил, за да знае какъв точно човек е бил. Музикантът умира на 45-годишна възраст след усложнения от СПИН, като потвърждава малко преди смъртта си, че се е заразил с плашещата по това време болест. Новината предизвиква шок сред почитателите му и става повод за различни спекулации около сексуалния му живот.

Б пише на Лесли-Ан Джоунс, че са били изречени много лъжи за баща ѝ през последните 30 г. По тази причина я търси, за да се опитат заедно да опровергаят част от тях. По думите ѝ той е бил

много по-различен от

сценичния си образ на бохем

Водил е двойствен живот и това е бил неговият начин да се справи с преживения ужас като дете.

Фреди е роден в Занзибар. В дневниците си пише, че първите му години били много щастливи. Семейството му живеело в много красива къща, украсена навсякъде с персийски килими. Първоначално учел в мисионерско училище, но родителите му решават да го изпратят в Индия, за да получи по-добро образование. Фреди е съкрушен, че трябва да се раздели с тримата си верни приятели и че не може да вземе дори любимото си мече, защото ще живее в пансион със строг режим. Бил е толкова травмиран от напускането на дома, че от този ден нататък никога не успява да си стегне багажа както трябва за пътуване, нито пък да каже думата “довиждане”. В Индия се чувства напълно изгубен, често плаче за семейството си, заради което е тормозен от другите момчета в пансиона. Някои от тях са доста жестоки към него. Присмиват му се за изпъкналите предни зъби и че има някои женствени черти.

“След като го хванаха по време на колективна сесия за самозадоволяване с други момчета, един от учителите започна да води 14-годишния Фреди в квартирата си, за да го малтретира сексуално. Това стана редовно явление”, пише дъщеря му. По думите ѝ случилото се напълно разрушава живота му. Злоупотребата продължила много месеци, чак до края на учебната година, когато учителят внезапно напуска училището. Подигравките и тормозът се увеличават, тъй като се оказва, че съучениците му са разбрали за случилото се, макар Фреди да не е говорил с никого за него.

Резултатите му в училище рязко се влошават. Единственото, което иска да прави, е да

свири на пиано, защото музиката му действа успокояващо

Родителите му се принуждават да го върнат в Занзибар, но това вече не е познатото от детството му хубаво място. Има размирици, по време на които стотици хора са изклани по улиците. Семейството му бяга в Англия, но видяното дълго ще преследва Фреди.

“Той никога не е говорил публично за този период от живота си. Наред със случилото се в пансиона, това е едно от преживяванията, които го правят отчаяно несигурен и именно тази несигурност е породила стремежа му да стане музикант”, смята дъщеря му.

В Лондон Фреди учи в колеж по изкуства и среща бъдещите си колеги от Queen. Първоначално им се налага да работят на сергия, за да се издържат, и приятелката му Мери Остин да им осигурява дрехи за сценични изяви. 19-годишното момиче работи в магазин и певецът е впечатлен от огромната ѝ смелост, практичност и находчивост. Двамата заживяват заедно, като Фреди осъзнава, че тя му носи така необходимата сигурност. Споделя ѝ най-съкровените си тайни. Със спечелените пари от първия албум на Queen купува пръстен на Мери и се сгодяват. Така и обаче не се стига до сватба, тъй като по време на турне той влиза в сексуална връзка с музикалния мениджър Дейвид Минс. Приливът на удоволствие, който изпитва от интимния контакт с друг мъж 15 г. след преживяното в пансиона, го обърква много и той започва да мисли за трайни отношения с него успоредно с тези с Мери. Разговорът с нея е труден, но тя приема неговата бисексуалност. Двойственият живот обаче не се оказва много успешен. Минс настоява Фреди да се раздели с Мери и той го прави. Болката от загубата на най-важната жена в живота му, на която той ще завещае половината от богатството си и винаги ще смята за своя съпруга, е голяма. Меркюри търси утеха при съпругата на свой приятел, докато той отсъства. “Майка ми наскоро беше претърпяла спонтанен аборт и се чувстваше тъжна и депресирана. Така че в крайна сметка намериха любов и утеха в прегръдките си”, пише дъщерята. Когато майка ѝ

разбира, че очаква дете,

е напълно сигурна, че е от Фреди, тъй като съпругът ѝ отсъства. Абортът не е опция за нея, защото е страстна католичка. Сяда с Фреди и мъжа си и се разбират детето да бъде родено и грижите по него да са споделени. Б расте с майка си и доведения си баща, но често Меркюри им гостува.

Единственото дете на звездата предпочита да остане анонимно

Жената, която твърди, че е дъщеря на Фреди Меркюри, вероятно никога няма да може да го докаже, признава журналистката Лесли-Ан Джоунс. Получаването на убедителни доказателства чрез ДНК е почти невъзможно, тъй като музикантът е кремиран след смъртта си, а родителите му са починали. По-малката му сестра Кашмира Булсара пък отказва да съдейства, защото била много против раждането на това дете заради религията на майката. “Писах ѝ, за да я поканя да говори с мен, но тя не отговори”, казва журналистката, която е направила документален филм за тайната дъщеря на Фреди.

Дори в него обаче няма да се разбере коя е тя, тъй като 48-годишната жена иска да продължи да живее спокойно със семейството си в Швейцария. Още като дете тя е разбрала колко висока цена плащат известните хора. “Трябваше често да сменям училища и къщи, за да може татко да ни гостува, но никой да не разбира за това. Семейството ми беше от една майка и двама бащи”, пише Б. Много хора от обкръженито на Меркюри оспорват нейното съществуване. На тях Лесли-Ан Джоунс отговаря, че е свикнала с критики и има сериозни доказателства, че тя е дъщеря на Фреди.