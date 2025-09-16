Клаудия Шифър на 55 г. - играе табла по бански в Гърция, купи си футболен отбор

Красавицата продължава всекидневно да се грижи за перфектната си фигура, макар да се отказа от модния подиум преди повече от десетилетие

Има жени, чиято красота и финес са неподвластни на остаряването. Демонстрира го за пореден път супермоделът от 90-те години на миналия век Клаудия Шифър. При това в деня, в който стана на 55 г. От няколкото снимки, които тя сподели в социалните мрежи, светът разбра как е празнувала - с игра на табла край басейн, облечена в шикозен бял бански. Зад перфектната ѝ фигура се забелязват маслинови дръвчета и леки възвишения, които издават, че германката продължава лятната си ваканция в Гърция.

От няколко години красавицата редовно отдъхва в южната ни съседка, като избира живописни и спокойни райони. Местни медии разкриха, че това лято е отседнала в луксозна вила в прочут курорт на Пелопонес. Била е забелязана да пазарува в гръцки магазинчета, което често прави, за да ги подкрепя. Една от разходките ѝ е включвала посещение в световноизвестен спа център, в който са летували знаменитости като Виктория и Дейвид Бекъм, Кристиано Роналдо и Ирина Шейк.

“55 днес. Късметлийка съм, че съм здрава и щастлива”, пише Шифър под фотографиите, с което изненада доста от своите почитатели. Редом с пожелания за празника, някои от тях буквално я питаха дали не е объркала кой рожден ден празнува, защото не могат да ѝ дадат повече от 30.

Но Клаудия не е от хората, които биха скрили годините си. Тя смята, че остаряването трябва да се празнува и уважава, защото с него натрупваме увереност и приемаме настоящото. Даже заявява, че ако ѝ предложат хапчета за подмладяване, не би го приела.

“Няма нужда да бъдеш смятан за красив през целия си живот

Приятен спомен е, но е време да предадем щафетата на следващото поколение”, казва тя малко преди да навърши 40 години. Тогава обявява, че спира да участва в модни ревюта, за да има време за семейството си. Решението ѝ е доста изненадващо, защото по това време продължава да е изключително търсен модел, а и други нейни колежки, с които израства на модния подиум като Кейт Мос и Наоми Кембъл, не бързат да се пенсионират.

Клаудия Шифър обаче, изглежда, е замесена от друго тесто. Като дете мечтае да стане адвокат, но на 17-годишна възраст е открита от агент на голяма модна агенция. Той я вижда да танцува в дискотека в родния ѝ град Райнберг в Германия и бързо разбира, че тя притежава всичко необходимо за големия свят на модата. Когато попада в него, Клаудия смята, че е за кратко, но въпреки това полага невероятни усилия да се представи добре, защото е възпитана да изпълнява старателно всяка поставена ѝ задача. Скоро получава договори с едни от най-големите модни марки и се превръща в най-добре платения модел в света. Модните издания се надпреварват да я имат на страниците си и нейни фотографии са сложени на над 1000 техни корици, с което печели рекорд на “Гинес”.

Когато обаче се омъжва за британския продуцент Матю Вон през 2002 г., ентусиазмът ѝ за работа секва. Раждайки син и две дъщери, супермоделът си дава сметка, че пътуванията по света за професионални ангажименти пречат на семейното щастие. “Гордея се с децата си. Тяхното благополучие е мой и на съпруга ми приоритет. Мога да се заема с много повече ревюта, фотосесии и други проекти, но поддържането на баланс, който да ми позволява да прекарвам качествено време със семейството си и да бъда до тях, когато имат нужда от мен, е много по-важно”, признава русокосата красавица.

Затова тя спира дългосрочните договори с модни фирми и приема да работи по кратки проекти, които наистина я вълнуват с посланията си. Така на 48-годишна възраст се появява гола на корицата на италианското издание на “Вог”, прикривайки интимните си части с портмоне и чифт обувки, докато държи черно сако зад гърба си. Впечатляващата снимка е дело на известната фотографка Колиър Шор, която иска чрез нея да представи

как по-зрелите жени гледат на своята сексуалност

А Клаудия наистина е един от най-точните модели за подобно послание. Тя се снима гола за корица на “Вог” и когато е бременна с третото си дете. По това време е на 39 г. и модният дизайнер Карл Лагерфелд я убеждава да го направи. Двамата дълго време са работили заедно, така че Шифър му се доверява напълно. Фотосесията жъне голям успех, защото показва една от най-сниманите жени в света в съвсем различна светлина, а и вдъхва кураж на хиляди други дами, които отлагат майчинството за по-късен етап в живота си, за да запазят по-дълго съвършените си фигури.

Клаудия не е от тях. През целия си живот тя полага ежедневни грижи за тялото си, за да изглежда добре дори с напредване на възрастта. Спазва строга диета и тренира редовно във фитнеса. Менюто ѝ включва предимно зеленчуци и плодове. Понякога хапва ориз и риба. Тя е толкова отдадена на поддържането на фигурата си, че се е отказала напълно от нездравословни храни като хамбургери. За да намали апетита си, от години пие една-две чаши вода половин час преди хранене. Любимата ѝ напитка е зелен или билков чай, като изпива поне литър дневно. Напоследък е заменила някои от интензивните си тренировки с активности с по-малко натоварване, например практикува бързо ходене, вместо да бяга. Особено обича да се разхожда, когато е студено, както и да започва деня си с йога, защото това ѝ помага не само физически, но и емоционално.

“Когато бях на 20 г. и пътувах по света, работех усилено, за да бъда конкурентоспособна, и стигах до върха. Това обаче се промени, когато родих децата си. Фокусът стана друг. Сега

се чувствам щастлива, че имам такова прекрасно семейство”,

обяснява Клаудия Шифър, която дори на 55 г. продължава да се снима в реклами на големи модни марки.

Когато се отказва от активна работа, Клаудия Шифър вече е натрупала състояние от 200 млн. долара. Част от него харчи за приказния си дом в английската провинция, а друга инвестира в различни бизнес начинания. Супермоделът пуска свои марки дрехи, козметика и дори керамични съдове. А откакто е омъжена за продуцента Матю Вон, подкрепя финансово и филмови проекти.

Последната инвестиция на двамата е в английски футболен клуб. Вон е купил миноритарен дял в “Брентфорд” наскоро, което става причина Шифър да се появи на стадиона му ден преди рождения си ден. Облечена във футболна фланелка на отбора, тя го аплодира, докато той играе срещу “Астън Вила”. Английски медии коментират, че интересът ѝ към играта не е само рекламен трик за привличане на внимание към семейната инвестиция. Те припомнят, че Клаудия и преди е виждана на футболни срещи заедно със своя съпруг и деца.