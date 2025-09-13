Бившият на Майли Сайръс се сгоди

Лиъм Хемсуърт и половинката му, моделът Габриела Брукс, се сгодиха. 29-годишната Габриела сподели новината в Instagram със своите 201 000 последователи.

Първата снимка, черно-бял кадър, показва Габриела, гушкаща се близо до Лиъм, докато той се усмихва доволно. На друг фотос пък бъдещата булка размахва впечатляващия си диамантен пръстен. Габриела е подписала снимките с емотикон с бяло сърце.

Романтичната публикация беше посрещната с порой от хубави пожелания от приятели и последователи на двойката. "Поздравления, Габи, това е страхотно!!! Спомням си първия път, когато говори за Лиъм, а сега ви виждам двамата! Толкова се радвам за вас", написа потребител.

35-годишният Лиъм откри любовта с Габриела в края на 2019 г., след раздялата и последалия си развод с американската поп звезда Майли Сайръс. Австралийският актьор потвърди раздялата си с Майли през август 2019 г., като двойката финализира развода си през януари 2020 г. след по-малко от година брак, пише дир.бг.

Двойката, чиято връзка беше белязана от куп раздели и събирания, започна да се среща през 2010 г., след като се запозна на снимачната площадка на "Последната песен", и се сгоди за първи път през май 2012 г.

След това обаче се разделиха през септември 2013 г., преди да се съберат отново през 2016 г. Сватбата им се състоя през декември 2018 г., преди да се разделят окончателно само осем месеца по-късно.