Ямал играл на обезболяващи в София. Флик бесен, че...

Откриха дървени ковчези на 8000 години в провинция Хънан

КМГ

1788
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Разкопки разкриха следи от 8000-годишни дървени ковчези в древни гробници в провинция Хънан, измествайки разбирането за това кога традицията за погребване в ковчези е започнала в Китай.

Провинциалният Институт за културно наследство и археология на Хънан съобщи, че откритието е направено в селището Дзяху, което се намира в окръг Уян. В Дзяху също така са намерени и най-ранните известни музикални инструменти в Китай - костните флейти.

„Това са най-старите дървени ковчези, откривани някога в Китай, премествайки нашата времева линия за дървени погребални съдове с приблизително 2000 години назад", каза заместник-директорът на института Уей Синтао.

Дзяху е голямо, културно богато селище от ранния неолит. Освен костните флейти, тук са намирани и черупки от костенурки, керамика и каменни инструменти, които имат голямо значение за изследването на произхода на китайската цивилизация.

От 2023 г. институтът провежда археологически разкопки на обекта. Последните изследвания потвърдиха, че селището е било заобиколено от ров, покриващ площ от 65 000 кв. метра.

„В централната погребална зона сме идентифицирали общо над 200 гробници, сред които 10 показват доказателства за дървени ковчези. Някои от ковчезите са с дължина около 2 метра, ширина 0,6 метра и дебелина 0,06 метра", каза Ли Дзинду, директор на разкопките на обекта Дзяху.

По-голямата част от гробниците в централната погребална зона на обекта съдържат погребални предмети, включително костни флейти, тюркоазени артефакти и керамика, някои от които показват изключително фина изработка.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

