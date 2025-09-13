Украинец отгледа в САЩ най-високия слънчоглед в света (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинец отгледа в САЩ най-високия слънчоглед в света, който e над 10 метра, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Растението, наречено Клевър, преди дни е вписано в Книгата на рекордите на Гинес.

Слънчогледът рекордьор се намира в двора на Алекс Бабич (47 г.) във Форт Уейн, Индиана. Мъжът е роден и израснал в Украйна, но емигрира в САЩ на 14-годишна възраст през 1991 г. след ядрената авария в Чернобил.

Преди седем години започва да отглежда слънчогледи като символ на любовта си към родната си страна. Това "е националното цвете на Украйна, затова е специално за мен", каза Бабич пред Асошиейтед прес.

Първият слънчоглед, отгледан от него, е бил висок почти 4 метра, следващият бил 4,5 метра, а след това и 5,8 метра. Бързо започнал да си задава въпроса: "Докъде могат да стигнат?".

Живеещият в САЩ украинец събира семена от най-високите си екземпляри, за да усъвършенства генетичната линия, разменя ги с други производители на големи слънчогледи и създава тайна храна за растения, която нарича "семейна реликва", отбелязва Асошиейтед прес.

В началото на пролетта украинецът засажда всяко семе на закрито под специално осветление, преди да ги премести навън. След това рисува скица на конструкцията, която ще придържа растението, и започва да я строи.

Бабич каза, че рекордното растение е резултат на "години от проби и грешки".

"То е едно от децата ми", каза мъжът.

Синът на украинеца, който е на 10 години, също има важен принос. Той се катери по конструкцията и поставя четирилистни детелини върху листата на слънчогледа за късмет.

"Един ден ще умра, но историите за това цвете ще продължат да живеят", каза Бабич. "Децата ми ще разказват тази история на внуците си".

Когато на 3 септември идва моментът за измерването на височината, Бабич е нервен, отбелязва Асошиейтед прес.

Около 85 души се събират в двора му, включително няколко майстори градинари от местния университет и представители от властите. Бабич разговаря по "Уотсъп" с представител от Книгата на рекордите на Гинес. Камери снимат слънчогледа, както и дрон.

За измерването на цветето е използвана 12-метрова платформа. Данните показват, че височината на Клевър е 10,8 метра, с 1,5 метра повече от предишния световен рекордьор в Германия, информира Асошиейтед прес.