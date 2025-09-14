Андреа Бочели и Фарел Уилямс пяха за мир и омагьосаха „Сан Пиетро" с 3000 цветни дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 80 хиляди души изпълниха площад „Свети Петър" за грандиозния концерт, с който завърши Световната среща за човешкото братство 2025.

Събитието, провело се през последните дни в Рим и Ватикана, събра на една сцена някои от най-големите звезди на световната музика. На площада пред базиликата пяха Андреа Бочели, „Ил Воло", Фарел Уилямс, както и Джон Леджънд, Карол Джи, Дженифър Хъдсън, носителката на „Грами" Анжелик Киджо и др.. Към тях се присъединиха госпъл хорът Voices of Fire и хорът на Римската епархия под диригентството на монсеньор Марко Фризина.

Кулминацията на вечерта беше изпълнението на Бочели, който отправи призив за „Благодат за света" – универсално послание за надежда, красота, хармония и доброта, отправено към всяко човешко същество.

Събитието беше излъчено на живо по телевизия TV2000, собственост на Италианската епископска конференция и бе допълнено от уникално светлинно и дрон шоу. Вдъхновено от изображенията в Сикстинската капела, небето над Рим засия с фигури, създадени от 3000 дрона, включително и образа на папа Франциск – в знак на почит към автора на енцикликата Fratelli tutti.

Сред официалните гости, присъствали на концерта, бяха министърът на отбраната Гуидо Крозето и кметът на Рим Роберто Гуалтиери.