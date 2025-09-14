Clawfinger срещу Тръмп и Валери Йорданов в подкрепа на българската сцена в първия ден на Rebel Rebel

Много енергия, хиляди фенове, перфектен звук, алтернативна музика и бунт...

Това е равносметката от първия ден на фестивала Rebel Rebel на Столичния колодрум. Бунтът беше подкрепен на живо от три български банди, актьорът и режисьор Валери Йорданов и пионерите на европейския рап метъл Clawfinger, които показаха, че 35-те години на сцена не са повлияли на тежките рифове и политическите текстове, с които пробиха в началото на 90-те.

"Следващата песен е за един човек с червена кожа и рус перчем, който живее в Белия дом. Не искам да цапам устата си като му кажа името", каза преди поредното парче 54-годишният вокалист Зак Тел. След това започна първата песен на Clawfinger от 11 г. насам - "Scum". В превод - "отрепка", "измет", "боклук". Това не е случайно, защото парчето е посветено на Доналд Тръмп и излезе през юли.

Зак и колегите му накараха публиката да подскача от началото до края, да се включи в пого и да покаже море от ръце за радост на високите (буквално и преносно) гости от Швеция.

Политическият бунт продължи и с останалите парчета, а преди The Truth Зак каза, че мечтае за деня, в който политиците ще говорят истината. Но клавиристът Джок Ског беше скептичен, че това едва ли ще се случи... Clawfinger Снимка: Юлиан Савчев

Атмосферата при изпълнението на хедлайнерите се допълни и с неповторимото им чувство за хумор, най-често насочено към самите тях. В средата на изпълнението се оказа, че китаристът Бард Торстенсен има и рожден ден. Логично няколко хиляди го поздравиха с обичайната песен за такива празници.

Clawfinger иронизираха колегите си от световните сцени с оттеглянето пред биса, например. "Винаги казват, че това е последната песен, а после се връщат", каза Зак Тел. След това театрално се скриха и те, за да се появят да още тежки рифове и политически ангажирани текстове. А вместо перца за китари и палки за барабани, от сцената полетяха подложки за бира... Валери Йорданов на сцената Снимка: Юлиан Савчев

"Благодарим ви, че ни накарахте да се чувстваме като световни звезди", каза в края на шоуто Зак. Бандата дълго се сбогува с публиката и очевидно бяха в еуфория от феновете в България. Благодарение на шведите много от тях за първи път видяха на сцената и родните групи преди тях, които са в основата на фестивала Rebel Rebel, организиран от "Прожектор Плюс". В първата вечер свириха Hellion Stone, Цар Плъх и No More Many More. На сцената поканиха и своя приятел Валери Йорданов, който изпълни с тях парчето "Няма бивши хъшове". Актьорът и режисьор е автор на два от клиповете на бандата. А фронтменът Методи Кръстев благодари на публиката и я призова да подкрепя родните банди, които пеят на български. Феновете ще имат възможност да го направят още днес, когато е вторият ден на фестивала Rebel Rebel. Големите звезди са The Sisters Of Mercy, а преди тях са българските алтернатив банди Lek City Case, ALI и Me And The Devil.