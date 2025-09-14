ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Япония четоха Хайтов в навечерието на 106-ата годишнина от рождението му

Внучката на Хайтов Елица Гигова (вдясно) и експертът по култура в посолството ни в Япония Илияна Костова Снимка: Личен архив

Внучката на големия български писател Николай Хайтов Елица Гигова гостува в българското посолство в Япония в навечерието на рождения му ден. Хайтов е роден на 15 септември 1919 г. в родопското село Яврово. Творчеството на изключителния разказвач е преведено на японски от Мисако Маки и по време на посещението на Гигова в дипломатическата ни мисия експертът по култура Илияна Костова прочете на японски част от разказа "Пътеки".

Елица Гигова, която е художник, показа скици и рисунки от тефтерчето си с родопски пейзажи и част от мечтите на дядо си и получи покана да направи изложба в Япония.

