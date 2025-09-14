Пънк дуото "Боб Вилан" празнува убийството на Чарли Кърк на сцената (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пънк рап дуото "Боб Вилан" отпразнува убийството на Чарли Кърк с подло празненство на сцената, пише "Дейли мейл".

Английската група, която привлече вниманието това лято, след като призова за „Смърт на IDF" по време на изявата си в Гластънбъри по телевизията на живо, направи подпалващите коментари по време на концерт в Холандия.

Вокалистът Боби Вайлън, чието истинско име е Паскал Робинсън-Фостър, каза на публиката: „Искам да посветя следващата песен на едно абсолютно лайно от човешко същество."

След това той радостно обяви: „Местоименията бяха/бяха. Защото ако говориш глупости, ще те пребият. Почивай в мир, Чарли Кърк, ти, лайно."

Това се случва само няколко дни след като Кърк беше брутално застрелян по време на събитие в колеж в Юта.

Ужасяващото престъпление беше осъдено от по-голямата част от политическия спектър, въпреки че някои леви фанатици в социалните медии отпразнуваха убийството – като някои го сравниха с Адолф Хитлер и дори заявиха, че е „заслужил" съдбата си.

"Боб Вайлън" се включи в спора, за да подкрепи онези, които подкрепят смъртта на християнския десен политик, който оставя след себе си съпруга и две малки деца.