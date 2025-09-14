ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 15 септември

Йосиф Сърчаджиев посегна към Агата Кристи

ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ

Йосиф Сърчаджиев, който показа, че се справя еднакво добре и с актьорството, и с режисурата, посегна към най-известния роман на Агата Кристи “Те бяха 10”. Той режисира нова пиеса, базирана именно на него, в театър “Възраждане”.

“На 25 септември 2021г. режисьорът Йосиф Сърчаджиев постави на нашата сцена спектакъла “Рогоносци”. Четири години по-късно, само с един ден разлика, на 26-и, е премиерата на най-новото ни заглавие “Те бяха 10” по Агата Кристи”, казват от там,

Сърчаджиев стана тазгодишният носител на почетната награда на “София филм фест” за трайния отпечатък, който оставя в историята на българския театър и кино.

ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ

