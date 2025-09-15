ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

15 септември като бала - абитуриентки с тоалет за последния си първи звънец

1120
Рая Борисова от Националното училище по танцови изкуства е избрала специален тоалет за последния си 15 септември като ученичка.

За разлика от роклите за завършването избират по-удобни сетове, често с панталон

Специален тоалет и дори фотосесия за деня, в който за последно ще чуят първия училищен звънец на 15 септември. Това е новият тренд сред 12-класниците тази есен.

Най-развълнувани, разбира се, са момичетата, за част от тях дори се превръща в нещо като предабитуриентска или поне в репетиция за бала.

Без толкова пищност като на празника за завършването, но също с много снимки и емоции. А и матурите все пак още са далече, притесненията от уроци и изпити не са ги завладели, настроението от лятото не е напуснало тийнейджърите и те с радост си създават нов празник.

Повечето девойки в столицата залагат на актуалните сетове от топ или елек и панталон от една материя - сатен, фин лен или нещо, което да стои елегантно, но все пак да е удобно за първия учебен ден. Това разказват продавачи в софийските молове, през които са минали куп момичета.

Прогнозата, че точно за 15 септември идват дъждове и по-ниски температури, не помрачава вълнението, че за последен път ще се съберат за старт на учебната година със съучениците и преподавателите си.

А в училищата, където е традиция зрелостниците да извеждат за ръка първолаците, атмосферата става още по-тържествена.

