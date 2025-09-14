Принц Хари: Съвестта ми е чиста, книгата ми и документалната поредица не бяха за отмъщение

Принц Хари заяви по време на изненадващо посещение в Украйна, че „съвестта му е чиста" и че книгата му Spare и документалната поредица в Netflix „не са били за отмъщение".

Херцогът на Съсекс, който утре навършва 41 години, подчерта, че не е „изнасял мръсното си бельо публично". В същото време той направи и прикрита забележка към брат си принц Уилям, като каза: „Не може да има помирение, преди да има истина."

Коментарите дойдоха само дни след среща за помирение с баща му – крал Чарлз III. В интервю за "Гардиън" в Киев Хари обясни:

„Знам, че това дразни някои хора и върви срещу наложения разказ. Книгата? Тя беше просто поредица от корекции на вече разпространени истории. Едната гледна точка беше чута, трябваше да се даде и другата. Не вярвам, че съм изнесъл лични неща пред публика – беше труден разговор, но го направих по най-добрия начин. Съвестта ми е чиста."

Той добави, че за него всичко е „не за отмъщение, а за отговорност" и че съветът на съпругата му Меган винаги е бил „просто се придържай към истината", пише "Дейли мейл".

Книгата Spare (416 стр.), издадена през януари 2023 г., предизвика огромен интерес и се превърна в най-бързо продаваната нехудожествена книга във Великобритания. В нея Хари направи редица сензационни твърдения, включително обвинение, че Уилям го е нападнал физически и му е оставил „рани и синини". В мемоарите си той също разказа за подигравките на брат си относно паник атаките му, сподели, че крал Чарлз често е поставял собствените си интереси над неговите, и открито говори за употребата си на наркотици.

Миналата седмица Хари прекара четири дни във Великобритания, като според кралски източници това може да е начало на постепенно възстановяване на връзките със семейството. Кралят е изразил желание отново да прекарва време с внуците си Арчи и Лилибет, които не е виждал от три години.

Говорителят на Хари описа посещението в родината като „вдъхновяващо", а самият херцог приключи визитата си в Лондон с участие в събитие на фондацията „Награда Даяна".

Хари вече е в Киев като част от работата си за Invictus Games и за да подкрепи десетките хиляди ранени украински ветерани. Той пристигна в украинската столица в петък сутринта, след като кацна в Полша и пътува с влак.