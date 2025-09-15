Ники Кънчев и Тодор Чобанов се завърнаха в училище за 15 септември

"Неочаквана среща в училищния двор. Двама бивши ученици, събрали се да вдъхновяват настоящите. Честит първи учебен ден, скъпи приятели!". Това написа в публикация във фейсбук зам.-министърът на културата доц. д-р Тодор Чобанов, като прикачи негова снимка с телевизионния водещ Ники Кънчев.
Двамата посрещнаха откриването на учебната година в Частно средно училище „Питагор", на което са възпитаници.
Неочаквана среща в училищния двор. Двама бивши ученици, събрали се да вдъхновяват настоящите. Честит първи учебен ден, скъпи приятели! @highlight @followersPosted by Todor Chobanov on Monday 15 September 2025