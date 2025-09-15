ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Състоянието на пребития шеф на полицията в Русе се...

"Таралеща" подгрява Ману Чао в София

Група "Таралеща"

Известният френски изпълнител с испански корени се завръща в София за концерт утре, 16 септември. Ману Чао ще представи шоуто си Ultra Acustico в парти център "Юнак", като ще изпълни някои от най-големите си хитове, познати по цял свят, като Me Gustas Tu, Clandestino, Bongo Bong, Me Llaman cale и много други.

Преди него на сцената ще се качат музикантите от група "Таралеща". Този път обаче ще са в състав от Димитър Таралежков - вокал и китара, Илко Градев - акордеон и клавир, Дани Огнянов - бас, и Александър Михайлов - саксофон и кавал. Групата ще подгрее публиката с добре познатите си хитове като "Лятото е само наужким", "Нефтохим", "Комините", "Тежък случай" и др. "Таралеща" имат издадени три албума, като подготвят и нова музика.

Както обикновено, интересът към Ману Чао е голям, а билетите за концерта му са напълно разпродадени.

