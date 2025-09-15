„Англия, както я обикнах" уреди с компютър библиотеката в Панагюрище

В Търново празнуват и рожден ден на главна героиня от книгата

Представянето на книгата „Англия, както я обикнах" на Лияна Панделиева в Панагюрище стана причина местната библиотека „Стоян Дринов" да се сдобие с чисто нов лаптоп, който кметът Желязко Гагов изненадващо поднесе в края на срещата с местните читатели.

Стефан Рапонджиев, директорът на библиотеката, изпадна в неловко положение, когато подготвените видеоклипове - неразделна част от представянето, започнаха да прекъсват като картина и звук и публиката трябваше да изчаква клипът да мине криво-ляво. Гостите в залата чуха тихото мърморене на кмета: „Усещам, че това са камъни в моята градина!". По средата на представянето той напусна залата и се върна на стола си около две минути по-късно.

След въпросите на читателите и когато официалната част приключи, Желязко Гагов поднесе букет на Лияна и в този миг като магьосник извади зад гърба си голяма кутия, която поднесе на онемелия от изненада Рапонджиев с думите:

„Не бива още веднъж да сме свидетели на такава мъка!". Гагов пожела компютърът да се използва за изпълнението на идеи, заредени с творчество. Публиката избухна в овации както заради жеста, така и заради примера, че всеки проблем е решим, когато е налице управленско желание за това. Стефан Рапонджиев получава компютъра. Снимка: Личен архив

После всички гости на представянето на книгата заедно с кмета Гагов и директора на библиотеката седнаха на нарочно подредени пейки пред читалището, където родената в Панагюрище актриса Параскева Джукелова представи филма „Клас 90" и филмът бе излъчен безплатно за всички желаещи, изпълнили просторния площад.

Само ден по-късно „Англия, както я обикнах" имаше своята премиера в старопрестолната столица Велико Търново. Библиотеката отново бе домакин, но нейният компютър работеше безотказно. Журналистката Мила Милчева бе водеща, а представянето на автора направи известният с 11 последователни победи в предаването „Последният печели" Николай Колев, също търновлия. Николай Колев поднася на Лияна Панделиева букет и шарж на Петър Борсуков. Снимка: Личен архив

Датата 11 септември обаче се оказа рожден ден на Мая Николова, родом от Търново, която повече от 20 години живее във Великобритания. Приятелството й с Лияна започва покрай първата книга „Свят за обичане", когато двете се срещат в Лондон, а в „Англия, както я обикнах" Мая е сред основните участници. Развълнувана от чудесното съвпадение, Мая почерпи всички гости с голяма торта и като пряк участник в много от събитията и местата, за които се разказва в книгата, допълни някои забавни подробности. Представянето на книгата, публикувана у нас от Книгоиздателска къща "Труд", се превърна в нещо между спектакъл и празник. Докато читателите получаваха автографи от Лияна, Мая, чиито умения по бродиране на гоблени са известни в цяла България, се сдоби с покана за изложба на авторски гоблени.